Genshin Impact cross over met Horizon: Zero Dawn

De Japanse RPG die vorig jaar rap aan populariteit heeft gewonnen is bijna één jaar oud. Reden genoeg voor een vette update en leuke cross over.

Aloy zal gratis te verkrijgen zijn en is vanaf 1 september beschikbaar. Ze is leuk weer gegeven en beschikt uiteraard over gadgets die bij haar horen, zoals haar boog en Focus.

Het jubileum wordt natuurlijk niet overgeslagen. Op 3 oktober zal er een live symfonieconcert zijn, vanwege Corona waarschijnlijk niet ‘in het echt’ bij te wonen. Desondanks zullen fans de prachtige muziek zeker kunnen waarderen.