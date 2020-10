Genshin Impact al honderdmiljoen dollar opgebracht

Genshin Impact, de actie-rpg van Chinese ontwikkelaar MiHoYo, heeft sinds zijn release van twee weken geleden wereldwijd maar liefst honderd miljoen dollar opgebracht.

Volgens Sensor Tower haalde Genshin Impact in de eerste week van de release de tweede plaats van de best verkochte IOS games. Zo werd de game drieëntwintig miljoen keer gedownload op iOS en Android (waarvan 17 miljoen keer in de eerste vier dagen).

Genshin Impact has now grossed over $100m in less than two weeks.

China, Japan, Korea and the US are top markets for the F2P game.

Without a doubt the most successful launch for an original IP from a Chinese dev. https://t.co/WjOOpLa66V

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 10, 2020