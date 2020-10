Genshin Impact al 17 miljoen keer gedownload

Dit indrukwekkende aantal is al bereikt nadat de game pas vier dagen oud is. Wat het totaal getal is voor alle platformen weten we niet, maar zal een nog indrukwekkender aantal zijn.

Genshin Impact is pas vier dagen oud en weet al een extreme hoeveelheid spelers te behalen. Sterker nog, dit aantal is puur voor de mobiele variant. De analyst AppAnnie laat dit op Twitter weten. Een ongekend mooi aantal voor zo’n jonge game.

Doordat de game een behoorlijke gelijkenis heeft met Breath of the Wild kreeg het online al veel aandacht afgelopen jaar. Zo’n explosie aan downloads had waarschijnlijk niemand zien aankomen. Het schijnt zelfs de grootste lancering van een mobiele game op de Chinese markt te zijn, en dat zegt een hoop.

Zelf heb ik pas eergisteren van de game gehoord en heb dan ook nog niet de kans gehad om deze te spelen. Wel ben ik benieuwd of jullie de game al uitgebreid getest hebben en wat jullie er van vinden. Laat het me weten in de comments!