Genieten van Triangle Strategy

Nintendo Nederland heeft twee filmpjes gedeeld over de opvolger van Octopath Traveler, genaamd Triangle Strategy.

Geen vervolg, maar wel geïnspireerd op

Triangle Strategy komt op 4 maart naar de Nintendo Switch. Het is nu alleen nog maar wachten en wachten. Gelukkig deelt Square Enix af en toe wat beelden om ons alvast warm te maken. Daarnaast had Octopath Traveler best een ingewikkeld verhaal en lijkt dit met Triangle Strategy niet anders te zijn. Om ons daar alvast op voor te bereiden, wordt de basis al uitgelegd.

Kan jij ook niet wachten op het spirituele vervolg van Octopath Traveler?