Gelekt: Ghost of Tsushima-uitbreiding Ghost of Ikishima mogelijk al in 2021

Ghost of Tsushima kwam vorig jaar uit voor de PS4 en ontving veel positiviteit. Nu lijkt het erop dat er een Ghost of Tsushima-uitbreiding in de maak is met de naam: Ghost of Ikishima. Het zal mogelijk vergelijkbaar zijn met de ‘Expandalone game’ Spider-Man: Miles Morales die vorig jaar verscheen.

Op de Twitterpagina van Shpeshal_Nick die mede-oprichter is van XboxEra.com en co-host van de XboxEra Podcast, is de nieuwste uitbreiding voor Ghost of Tsushima mogelijk gelekt. Er is echter officieel nog niets van bevestigd. Shpeshal Nick geeft aan dat Ghost of Ikishima in 2021 nog uitkomt. Ook geeft hij aan dat het vergelijkbaar zal zijn qua grote met Miles Morales.

Dit zal dus dienen als een zogenaamde ‘Expandalone game’, waar je met een compleet nieuw personage kunt spelen. Wel zal het in dezelfde wereld zijn als die van de basisgame. Zo was dit ook gedaan met de Miles Morales uitbreiding. Of het ook op de PS5 uitkomt is nog niet bekend, maar de kans is best groot dat dit gebeurt.

Het zal zich dan waarschijnlijk afspelen op het Iki-no-Shima eiland.

“Iki Island, (Iki-no-Shima), is an archipelago in the Tsushima Strait, which is administered as the city of Iki in Nagasaki Prefecture, Japan.”

Zowel de developer van Ghost of Tsushima Sucker Punch Productions als de uitgever Sony Interactive Entertainment hebben nog niet gereageerd op het gerucht. Gezien het verleden lijkt het erop dat Shpeshal_Nick vaker dingen correct tweet, er bestaat dus een grote kans dat de Ghost of Ikishima-uitbreiding er daadwerkelijk aankomt!

