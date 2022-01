GeForce Gamers zijn deze week Game Ready voor God of War en Rainbow Six Extraction met NVIDIA DLSS & NVIDIA Reflex & meer!

De aankomende NVIDIA GeForce Game Ready Driver die op 14 januari uitkomt bevat day-0 optimalisaties voor God of War, algemeen beschouwd als een van de beste actiegames aller tijden, en alleen GeForce RTX-gamers krijgen launch day ondersteuning voor NVIDIA DLSS en NVIDIA Reflex wanneer de game naar pc komt op 14 januari.

De aankomende driver ondersteunt ook Rainbow Six Extraction, die op 20 januari lanceert met DLSS samen met NVIDIA Reflex. Gamers die Hitman III, The Anacrusis, GRIT en Monster Hunter Rise spelen, zullen dit stuurprogramma willen downloaden voor de beste ervaring in die games. Er is ook ondersteuning voor acht nieuwe G-SYNC-compatibele gaming monitoren.

Een versie van een GeForce RTX 3080 grafische kaart met 12GB GDDR6X-geheugen is vanaf vandaag verkrijgbaar bij onze GPU-partners, met stuurprogramma-ondersteuning via GeForce Experience en op NVIDIA’s downloadpagina voor stuurprogramma’s. Neem contact op met onze partners voor specifieke prijzen en aanvullende productinformatie.

God of War en Rainbow Six Extraction lanceren met DLSS en Reflex

NVIDIA DLSS en Reflex hebben beide bewezen technologieën te zijn die game-ontwikkelaars graag toevoegen aan hun games en die gamers graag gebruiken. Deze maand lanceren de blockbuster games God of War en Rainbow Six Extraction, beide zullen bij de lancering deze twee technologieën ondersteunen.

DLSS versnelt, aangedreven door AI-renderingstechnologie en speciale Tensor Core AI-processors die exclusief te vinden zijn op GeForce RTX GPU’s, de framerates in God of War en Rainbow Six Extraction, terwijl de verbluffende grafische details van de games behouden blijven om een beeldkwaliteit te bieden die vergelijkbaar is met de native resolutie.

NVIDIA Reflex is een reeks technologieën die de systeemlatency meet en optimaliseert in competitieve games, waardoor de gameplay zelfs bij de moeilijkste uitdagingen snel en responsief is.

Meer Game Ready goodies en upgrades

De NVIDIA Game Ready Driver voor God of War voegt ook andere functies toe, waaronder:

• Optimalisaties en verbeteringen voor de aankomende lancering van The Anacrusis, GRIT, Hitman III en Monster Hunter Rise.

• Verbeterde Dynamic Super Resolution (DSR) met AI voor verbeterde beeldkwaliteit.

• Drie depth-gebaseerde filters toegevoegd voor NVIDIA Freestyle, waaronder Screen Space Ray Traced Global Illumination, Screen Space Ambient Occlusion en Dynamic Depth of Field.

• Ondersteuning voor 8 nieuwe G-SYNC-compatibele gaming beeldschermen:

o AOC AG275QG3R4B+

o AOC Q32G3WG3

o AOC AG275QXE

o Dell G2723HN

o HP OMEN 27i IPS

o MSI MPG321UR-QD

o Philips 24M1N3200ZA

o ViewSonic VX3220-4K-Pro