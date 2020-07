Geen nieuwe Pro Evolution Soccer dit jaar

Konami heeft een update gegeven met betrekking tot diens voetbalgame Pro Evolution Soccer. Normaliter zou er einde van het jaar een nieuwe versie uitkomen, maar deze laat toch even op zich wachten.

In een statement geven ze aan vooral de focus te leggen op een nieuwe versie voor de volgende generatie consoles. Ze vertellen erg enthousiast over de veranderingen die komen gaan, zoals fotorealistische modellen, nieuwe animaties en meer grafische updates.

Dit houdt echter wel in dat we dit jaar geen nieuwe game hoeven te verwachten. In plaats daarvan krijgen de spelers content in de vorm van een Season Update. Konami is er van overtuigd dat deze update voldoende content bevat om spelers bezig te houden tot de nieuwe game. Er wordt verwacht dat rond de helft van 2021 het testen gaat beginnen en dat eind volgend jaar de game uit komt.

Wat denken jullie, kan PES straks weer concurreren met FIFA, of is dit een verloren zaak? We zien het graag in de reacties!