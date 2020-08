Geen Multiplayer in Hitman meer

Hitman is een van de uniekste spellen in de game-industrie. In het spel zijn er altijd waanzinnig veel manieren om je doel(en) voor elkaar te krijgen.

Hoe leuk het spel dan ook is, binnenkort zullen sommige fans helaas een beetje teleurgesteld zijn. Er komt namelijk geen multiplayer functie meer in de komende Hitman 3.

IO Interactive werkt namelijk al jaren aan de Hitman series. En zij hebben laatst aangekondigd dat er geen multiplayer functie naar Hitman 3 zal komem. Daarentegen willen ze zich beter gaan focussen op de singleplayer ervaring. Ze willen onder andere het spel wat meeslepender maken.

Hitman 3 staat voor januari 2021 gepland. De game is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en Google Stadia. De PlayStation-versies zullen de game (en de voorgaande twee delen) in VR kunnen spelen.