Geen God of War film of tv serie in ontwikkeling bij Sony

Het lijkt erop dat we voorlopig geen nieuwe God of War verfilming of tv-serie gaan krijgen. Een woordvoerder laat namelijk weten dat daar niet aan gewerkt wordt.

Alhoewel Sony van verschillende games tv-series en films in ontwikkeling zijn of binnenkort eraan komen, zal dit voorlopig niet voor God of War gaan gebeuren.

Zo zijn er van grote franchises als Twisted Metal en Ghost of Tsushima games, maar komen deze ook naar andere vormen van media. Echter geldt dit dus niet voor de door Cory Barlog’s reboot van God of War. In een interview met The New York Times . Er was ooit wel sprake van een God of War verfilming, maar dat was een jaar of tien geleden. Nu heeft een woordvoerder laten weten dat de serie vooralsnog alleen op de PlayStation 4 en 5 zal blijven.

Ook bevat het interview een nieuwe foto van de Uncharted-film, waarin we Tom Holland als Nathan Drake en Mark Wahlberg als ‘Sully’ zien. Uncharted werd onlangs voor de zoveelste keer uitgesteld en nam Ruben Fleischer aan als de zevende director aan.

Ook lijkt Sony deze serie niet alleen als film door te laten gaan. Sony’s ‘geheime studio’ in San Diego zou namelijk bezig zijn met een nieuw deel!