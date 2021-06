Geen crunch tijdens ontwikkeling Ratchet and Clank Rift Apart

Insomniac Games heeft tijdens de ontwikkeling van Ratchet and Clank: Rift Apart niet hoeven te pushen om de game op tijd af te krijgen. Diverse ontwikkelaars melden dat er geen sprake van crunch was.

De game die door (inter)nationale media met open armen is ontvangen en ook bij ons erg goed wist te scoren, heeft daarnaast ook hoopgevend nieuws voor de industrie. Blijkbaar is het niet nodig om te moeten crunchen om een game op tijd af te leveren. Nou is dat wel heel kort door de bocht, maar het is in ieder geval eens een positief nieuwtje uit de industrie en laten we hopen dat er meerdere studios dit idee gaan opvolgen.

“[Ratchet and Clank: Rift Apart] heeft een gemiddelde score van 89 [op Metacritic], en ik kan voor niemand in het team spreken behalve mezelf, maar ik heb niet één keer gecrunsht”, tweette game-ontwerper Grant Parker. “Weken van 40 uur de hele tijd. Het is mogelijk om aan een geweldige game te werken zonder te lijden.”

Een andere medewerker van het spel, Insomniac-animator Lindsay Thompson, was het daarmee eens. “Ik heb niet één keer hoeven te crunchen tijdens de hele productie. Een paar late nachten hier en daar om iets af te werken, maar volledig crunchvrij. Het is mogelijk. Een gezond team laat de creativiteit de vrije loop.”

Ten slotte antwoordde Insomniac-verhaalcoördinator Justin Fennessy aan Thompson en zei: “En die paar late nachten voelen niet eens als werk als je zoveel plezier hebt om dat verdomde ding te maken.”

In een industrie waar crunch wordt bekritiseerd vanwege de effecten op de mentale gezondheid van werknemers, is het leuk om te zien dat een succesvolle, veelgeprezen game van een triple-A-studio dit kan doen om alles uit de kast te halen en het personeel tevreden te houden.

Ratchet and Clank Rift Apart is vanaf 11 juni verkrijgbaar, exclusief voor de PlayStation 5.