Geen Call of Duty in 2023

Activision Blizzard zal geen Call of Duty uitbrengen in 2023. Volgend jaar komt wel een nieuwe online free-to-play game uit. Treyarch helpt met de ontwikkeling van die game.



Activision Blizzard heeft besloten om de Call of Duty titel van 2023 uit te stellen. Volgens het artikel van Bloomberg vinden leidinggevenden dat Call of Duty Vanguard niet aan verwachtingen voldeed. Zij geloven daarom ook dat ze te snel een nieuw deel uitbrengen. Het artikel geeft ook aan dat het niets te maken heeft met de acquisitie door Microsoft.

Dat betekent niet dat wij helemaal geen Call of Duty gaan zien volgend jaar. Een woordvoerder van Activision gaf aan dat spelers “premium” en online free-to-play ervaringen gaan hebben in 2023. Wij weten wel dat Treyarch helpt met de ontwikkeling van deze free-to-play game en aan het uitgestelde deel. Activision zullen deze ervaringen later aankondigen. Dit jaar komt er wel een nieuw deel in de populaire first-person shooter reeks. Deze game zal nieuwe updates en content krijgen tijdens zijn levenscyclus. Het titel van dit jaar zal hoogstwaarschijnlijk een nieuw deel in de Modern Warfare-reeks zijn.

Leidinggevenden hebben vermoedens over de omzet van Call of Duty Vanguard. Zij denken dat Warzone en het voorgaande deel, Cold War, hier invloed op hebben gehad. Het blijven vermoedens en niks is zeker. Wij weten ook nog niet wanneer de online free-to-play game aangekondigd zal worden, maar zodra wij iets weten laten wij het meteen weten!