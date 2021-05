Gears of War-ontwikkelaar The Coalition werkt aan ‘meerdere projecten’

Gears of War-ontwikkelaar The Coalition heeft aangekondigd dat sinds zij zijn overgestapt naar de Unreal Engine 5 er ‘meerdere projecten’ van de actie-game in ontwikkeling zijn gegaan.

In een bericht op de officiĆ«le site van Gears 5 laat de ontwikkelaar weten dat ze overgestapt zijn naar de Unreal Engine 5 voor ‘next-gen (current-gen) ontwikkeling’.

De ontwikkelaar geeft wel aan niet aan een directe sequel op Gears 5 te werken, maar op ‘meerdere projecten op UE 5 ontwikkeld voor de komende jaren’. Het gaat echter dus nog wel even duren, voordat we daar meer over zullen horen. Het wisselen van de engine is namelijk een groot project binnen het bedrijf en daar veel van diens resources worden gebruikt.

“Overschakelen naar een nieuwe engine is een grote onderneming, dus we willen duidelijk zijn dat we voorlopig geen nieuwe projecten of titels zullen aankondigen.”

Vorig jaar kregen we al een uitgebreide demo van de oogstrelende demo van de Unreal Engine 5.

De ontwikkelaar laat de fans echter niet helemaal zonder vooruitzicht achter. Er zal namelijk nog nieuwe DLC voor Gears 5 aankomen in de vorm van Operations 7 en 8. Beide zullen nieuwe personages, maps en speciale events met zich meebrengen.