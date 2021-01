Gears 5, Resident Evil en meer in Games with Gold voor februari

Microsoft heeft de Games with Gold voor februari bekendgemaakt en deze maand kunnen abonnees onder andere met Gears 5 en Resident Evil aan de slag.

De games die abonnees ‘gratis’ kunnen scoren zijn Gears 5, Resident Evil, Dandara: Trials of Fear Edition, Indiana Jones and the Emperor’s Tomb en Lost Planet 2. Gears 5 en Resident Evil zijn de gehele maand februari te scoren.

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb zal op 1 februari in de catalogus verschijnen tot 16 februari en die zal worden opgevolgd door Lost Planet 2 die tot 28 februari te innen valt. Op 16 februari zal ook Dandara: Trials of Fear Edition verschijnen.

Vergeet in de tussentijd niet de games van deze maand nog even te innen. Zo heb je tot en met 31 januari de tijd om Little Nightmares en Breakdown te scoren en heb je tot en met 15 februari om Dead Rising aan je bibliotheek toe te voegen.