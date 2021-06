Gears 5 Operation 7 kende helaas geen soepele start

Gears 5, Operation 7 is nu al een tijdje uitgekomen. Samen met allerlei nieuwe personages zoals Hannah Cole (de dochter van Augustus Cole) en Ukkon. Ook zijn er nieuwe skins voor verschillende personages. Een paar uitblinkers zijn onder andere de “Drill Instructor Clayton” en “Crimson Skorge”.

Ook is er een nieuwe map toegevoegd genaamd ‘Ephyra’, een stad die door de jaren heen met de grond gelijk is gemaakt. Rook en vlammen omringen de stad terwijl je in de ruïnes van gebouwen het gevecht aangaat met je tegenstanders.

Maar zoals we onderhand al bekend zijn met Gears 5 zijn er naast alle pluspunten bij een update ook enkele minpunten. Op de dag van de update en enkele dagen daarop waren de servers erg inconsequent. Dit leverde erg veel kritiek op. Ook besloot The Coalition om de Rank systeem bij operation 7 eruit te halen. Dit was volgens velen een slecht idee, omdat Het spel voor competitieve spelers doelloos werd.

Het spel is enorm de goede richting op gegaan sinds de release. Maar The Coalition is geneigd om vaak veranderingen te brengen aan dingen die dat niet nodig hadden. Een gezegde die hier goed bij past is: “If its not broken, don’t fix it.” Maar wat vinden jullie van de nieuwe operation?