Gears 5 Operation 5 nu verkrijgbaar

Gears 5 Operation 5 is eindelijk uit en het lijkt erop dat het spel zich steeds meer verbeterd.

Het thema van de operation is Hollow Storm. Die naam komt bekend voor bij oude fans. Het was namelijk de naam van de operatie in de verhaallijn van Gears of War 2. Waarin de C.O.G. van plan was om de locust uit te roeien door de locust hoofdstad genaamd Nexus aan te vallen.

Ook zijn er natuurlijk nieuwe personages zoals Dizzy Wallin, Tai Kaliso en de beruchte Skorge. Daarnaast zijn er ook nog enkele personages beschikbaar met de Tour of Duty. De meest opmerkelijke personage uit de Tour of Duty is dan ook wel ‘Lambent’ Raam.

The Coalition heeft ook nog eens een cruciale beslissing genomen door coins in het spel toe te voegen. Hiermee kun je personages, wapenskins en upgrades mee halen. Dit was voorheen alleen beschikbaar door te betalen met iron. En dat moest je eerst aanschaffen met echt geld. Coins zijn nu makkelijk te behalen met de Tour of Duty.

Ook is er een grote verandering gekomen in de Horde modus. Voorheen waren er maar enkele classes, die ook nog eens vast zaten aan een specifiek personage. Dat is nu allemaal veranderd, want er zijn talloze classes bij gekomen en je kan nu ook bij elke class zelf je eigen personage kiezen. Dit is zeker een pluspunt en zal waarschijnlijk veel spelers weer aantrekken.

Er is ook goed nieuws voor Ranked spelers. Vanaf Operation 5 geldt dat elke keer als je een Ranked potje verlaat, je eerst meerdere casual (niet ranked) potjes moet spelen, voordat je weer kunt deelnemen aan een ranked potje. Dit zal zeker zorgen voor een daling in de hoeveelheid spelers die ranked potjes verlaten.

Achteraf vinden veel fans dat het spel eigenlijk had moeten uitkomen in de recente staat. En dat Gears 5 te vroeg was uitgekomen, maar het is nou eenmaal zo gegaan. Het beste is toch wel dat het spel eindelijk weer volledig op het rechte pas is. Nu nog maar hopen dat het spel ook blijft op het rechte pad.