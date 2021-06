Gearbox’s volgende game wordt op 10 juni onthuld

2K Games en Gearbox gaan tijdens de E3 een aantal games tonen, waaronder een nieuwe game van de Borderlands-ontwikkelaar.

De nieuwe game van Gearbox, vermoedelijke een spin-off, zal nog voor de officiële start van de E3 worden onthuld. Summer Game Fest laat namelijk op Twitter weten dat op 10 juni de nieuwe game van de ontwikkelaars achter Borderlands zal worden onthuld. De Tweet is voorzien van een link naar een teaser website genaamd ‘Be Chaotic Great’.

Deze website bevat een countdown die op donderdag 10 juni om 22:00 afloopt. We houden uiteraard tot die tijd al het nieuws voor jullie in de gaten, maar aanstaande donderdag weten we dus zeker of het om een Borderlands spin-off gaat!