Gearbox opent de deuren van nieuwe studio in Montreal

Gearbox Entertainment Company heeft er een nieuwe studio bij. In Montreal om precies te zijn.

De studio zal de naam Gearbox Studio Montreal gaan dragen. De leiding zal in handen komen van Sebastian Caisse en Pierre-Andre Dery. Volgens Gearbox-opperbaas Randy Pitchford gaat de nieuwe studio niet alleen aan bestaande franchises werken, maar ook aan de slag met eigen frisse ideeën. De studio moet werk bieden aan ongeveer 250 mensen.

Gearbox opende in 2015 al een afdeling in Quebec. Overigens werd het gehele bedrijf eerder dit jaar nog opgekocht door Embracer Group, die o.a. studio’s en uitgeverijen als THQ Nordic en Koch Media in hun portefeuille hebben.