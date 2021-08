GamingNation’s Must Play: Valfaris

Zo nu en dan stuit één van de redacteuren op een pareltje waarvan hij denkt: ‘Verrek, dit zou iedereen moeten spelen.’ En in onze tweewekelijkse rubriek krijgen zij de kans om dit van de daken te schreeuwen. We trappen af met Jordy die jullie als een ware verkoopman Valfaris gaat proberen aan te smeren.

Stel je eens voor dat Warhammer 40k en elke willekeurige heavy metal opera band een hartstochtelijke liefdesbaby zouden krijgen. Dan zou het waarschijnlijk zoiets worden Valfaris. Een ruige, bloederige en genadeloze 2D-shoot ‘m up van ontwikkelaar Steel Mantis en uitgever Big Sugar.

Knallen, knallen en nog eens knallen

In Valfaris kruip je in de huid van Therion, een personage dat nog het meeste doet denken aan een headbangende space marine. Nadat hij terugkeert naar zijn thuisplaneet – een gigantisch in de ruimte zwevende fort Valfaris – merkt hij al snel dat er iets niet snor zit. Lees: er is een magisch kwaad wat stevig heeft huisgehouden op het fort. En dan staat je maar één ding te doen: knallen, knallen en nog eens knallen!



Dat knallen werkt trouwens zo vloeiend als de scheurende gitaarriffs van een gemiddelde Mick Gordon-plaat. De actie gaat snel en de wapens voelen fijn aan. Erg heavy metal ook. Natuurlijk is het traditionele schietgerei aanwezig, zoals de oude vertrouwde shotgun en het welbekende machine geweer. Maar wat dacht je van een mini-gun die metalen schedels afvuurt? Of een schietijzer dat de zielen van overledenen gebruikt om nog meer dood en verderf mee te zaaien? En die voorbeelden zijn nog maar een klein tipje van de vrij grote- en bloederige sluier.

Bloeddruk

Dat wapenarsenaal zul je overigens goed kunnen gebruiken. Valfaris zit namelijk boordevol met vijanden en eindbazen. Sterker nog: in bepaalde gedeeltes van de game zul je om de 10 à 20 minuten jezelf schrap moeten zetten voor een pittig gevecht.

Die gevechten kunnen soms frustrerend zijn, zeker als je meer dan eens het loodje legt. Valfaris is daarom zeker ook niet voor iedereen weggelegd. Als je vooral games speelt voor rust en ontspanning, dan zou ik hier misschien ver van wegblijven. Ik had meer dan eens het gevoel dat m’n bloeddruk in razend tempo omhoog schoot. Maar dat is tegelijkertijd ook de hele charme van deze pittige game. Als het kwartje eenmaal jouw kant opvalt, dan staat tegenover al die frustratie namelijk een geweldig gevoel van euforie.

Eigen smoel

Een groot deel van de charme van Valfaris is ook te wijten aan de prachtige grafische stijl en de kleine dingetjes die de game net wat meer eigen smoel geven. Zo zal hoofdpersonage Therion als een maniak gaan headbangen bij ieder wapen wat hij oppakt. Daarbij zijn knetterharde gitaargeluiden op de achtergrond gratis inbegrepen.

En over de soundtrack gesproken: die is ijzersterk. Goed, het zal geen GRAMMY winnen, maar het complementeert de spelervaring absoluut. Datzelfde kan gezegd worden van de veelzijdige levels. Ook hier geldt: het doet niets revolutionairs. Maar wat het doet, doet het goed.

Ik zeg doen

Valfaris is zeker niet perfect. Zo kunnen sommige segmenten wel heel hectisch aanvoelen. Op sommige momenten vult het scherm zich bijvoorbeeld zo met vijanden, dat het kan gebeuren dat je het overzicht verliest. Die momenten zijn gelukkig maar spaarzaam. Wat overblijft is een ijzersterke actiegame die een antiek genre weet te combineren met hedendaagse mechanieken.

Het beste nieuws is misschien nog wel dat je de game (digitaal) op kan pikken voor enkele tientjes. Krijg je ongeveer acht tot elf uur speeltijd voor terug. Maurice de Hond zou headbangend zeggen: ‘Ik zeg doen!’