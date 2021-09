GamingNation’s Must Play: Quake

Zo nu en dan stuit één van de redacteuren op een pareltje waarvan hij denkt: ‘Verrek, dit zou iedereen moeten spelen.’ En in onze tweewekelijkse rubriek krijgen zij de kans om dit van de daken te schreeuwen. Ditmaal legt Jordy uit waarom je de recentelijk verschenen remaster van Quake niet mag missen.

Opeens was ‘ie daar op 19 augustus als donderslag bij heldere hemel: een geremasterde versie van de klassieke Quake. En man, wat sprong ik een gat in de lucht. Want met een heruitgave van dit pareltje, krijgt Quake eindelijk de spotlight die het verdient.

Dé oppervader

De jaren 90 waren glorieuze tijden voor het fps-genre. Id Software hield in de tijd in ieder geval flink huis met welbekende namen als Wolfenstein 3D, Doom en Doom 2. Maar hun beste werk uit die tijd moet toch wel de klassieke Quake zijn: de echte genre definiërende first person shooter.

Doom wordt vaak gezien als dé oppervader van snelle actievolle shooters en goldt lange tijd als een blauwdruk voor alles wat daarna zou komen. Terecht overigens: Doom was revolutionair vanwege de ‘driedimensionaliteit’, de mogelijkheid om via een netwerk coöperatief en competitief te spelen en de gigantische mod community.

Baanbrekend dus, maar ook controversieel. Doom was en is immers een gewelddadige game pur sang. Gooi daar nog eens een sausje Satanisme overheen, en je snapt dat het in de jaren 90 voor de nodige controverse (lees: pr-aandacht) zorgde. En als we controverse nemen als maatstaaf, dan is Doom uiteraard het meest invloedrijk. Maar wat als ik je vertel dat Quake eigenlijk veel invloedrijker is?



De echte oppervader

De klassieke Quake voelt eigenlijk een beetje aan als wat Doom 2 had moeten zijn. Zowel technisch, als in termen van gameplay. Doom veinsde nog driedimensionaliteit, Quake was het. En daarmee luidde Quake een nieuw tijdperk in waarin verschillende ontwikkelaars opeens volledige 3D-modellen omarmden. Maar Quake was meer dan dat.

Waar Doom nog log en traag aanvoelde, was Quake veel sneller en dynamischer. Maar met een nieuwe dynamiek in het spel, moest er ook een betere manier worden bedacht om de speler te laten anticiperen: de WASD+muis combinatie. Een gouden greep, want dit werd in de jaren daarna zo’n beetje de standaard om een first person shooter mee te spelen.

Over sneller en dynamischer gesproken: de klassieke Quake is misschien wel de bakermat te noemen van competitieve multiplayer vandaag de dag. Niet voor niks volgde er daarna titels als Quake III Arena en Unreal Tournament. Titels die enthousiast werden verwelkomt in het portefeuille van eSports toernooien. En daarmee heeft de titel op zeer directe wijze een flinke vinger in de pap gehad bij de verdere ontwikkeling van diezelfde eSports.

Quake heeft niet alleen invloed gehad binnen bovenstaande aspecten. Ook op het gebied van terminologie leeft Quake vandaag de dag nog voort. Termen als ‘frag’ en ‘rocket jump’ zijn zo’n beetje ontstaan met de komst van deze titel. Quake is dus niet alleen genre definiërend in technische, of ontwerptechnische zin. Het is de oppervader van gamecultuur zoals we het vandaag de dag kennen.

Onmisbaar

Quake zou je alleen al moeten spelen omdat het een stukje onmisbare gamegeschiedenis is. Om te zien hoe het first person genre toen was en welke invloeden nu nog steeds merkbaar zijn. Quake is daarmee veel meer dan zomaar een game; het is een speelbaar museum die elke zichzelf respecterende gamecultuurliefhebber moet hebben bezocht. Quake kost een tientje, dus voor de prijs hoef je het zeker niet te laten.