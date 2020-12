Gamingnation wenst je fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021

2020 is een heel bizar jaar geworden en het einde is in zicht. Voordat we ons zelf helemaal vol gaan vreten en ongetwijfeld nog even onze console of pc aanzetten, willen we jullie natuurlijk eerst nog even alvast fijne feestdagen wensen en een gelukkig en gezond 2021!

Vanaf vandaag zullen we dan ook geen regulier nieuws meer brengen, aangezien er normaliter ook niet echt schokkend nieuws meer komt. Mocht dit wel gebeuren, zullen we uiteraard de computer nog wel aanslingeren, maar ga er maar vanuit dat dit niet gebeurd. Dit betekent eigenlijk dat er tot 1 januari geen content meer komt, maar we zullen het jaar natuurlijk eerst nog afsluiten met onze eigen top 5 games van 2020.

Tot slot hopen we namens de gehele redactie dat, ondanks alle maatregelen, jullie allemaal hele fijne feestdagen hebben en een mooi uiteinde (al zal die dit jaar wel heel bizar zijn). Geniet er in ieder geval zo veel mogelijk van met de mensen die je dierbaar zijn en we hopen jullie allemaal in 2021 weer te kunnen verwelkomen!