Gamingnation wenst je een gezond en fantastisch gamejaar 2022!

De gehele redactie van Gamingnation wenst je een fantastisch, maar vooral gezond 2022 toe!

Hoewel we ook dit jaar weer zonder vuurwerk moeten, maar ook niet bang hoeven te zijn dat we vingers of ogen verliezen, hopen we dat 2022 weer een fantastisch jaar moge worden. Uiteraard hopen we dit jaar ook weer naar fysieke beurzen en events te kunnen (fingers crossed), maar het lijkt er in ieder geval op dat we sowieso een fantastisch gamejaar gaan krijgen!

Blijf gezond, blijf gamen en kom vooral zo af en toe terug bij ons ;-)!