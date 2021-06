GamingNation bestaat vandaag tien jaar!

Het is vandaag een ontzettend speciale dag. GamingNation bestaat namelijk precies tien jaar. Een decennium aan games, mooie ervaringen, gezellige tijden en hier en daar grote blunders. Hoewel ik natuurlijk nooit tien jaar aan verhalen zou kunnen samenvatten in een enkel artikel, leek het me wel leuk om wat van mijn herinneringen te delen. Van de bescheiden start van de website als eenmanszaak, tot de eerste reviewgames en trips tot grootse internationale ervaringen.

Het is december 2010. Een zeventienjarige Niek Vink spendeert haast iedere wakkere seconde aan het denken over videogames. Geïnspireerd door de online recensenten die het internet rijk is, wilde ik zelf ook een poging wagen tot reviews schrijven. Ik sloot me daarom aan bij een Britse website die op dat moment haar start maakte. Eerste reviews van games als Assassin’s Creed: Brotherhood, LittleBigPlanet 2 en Killzone 3 werden daar geschreven. Echter kwam ik er al snel achter dat er weinig motivatie te vinden was in dat team.

Gelukkig leverde het werk voor die Britse website mij een eerste mijlpaal op; uitgenodigd worden voor een perstrip. Ik weet nog als de dag van gisteren hoe trots en nerveus ik was. Ik werd door Warner Bros. uitgenodigd op hun kantoor in Amsterdam Sloterdijk. De game die werd getoond was F.E.A.R. 3 en ik keek mijn ogen uit toen ik de presentatieruimte en demobooths voor het eerst zag. Wat ik echter niet wist, was dat die perstrip zou leiden tot mijn volgende thuiswebsite in de wereld der gaming.

Mijlpalen

Ik stond de demo te spelen naast een andere journalist. Tot mijn grote schaamte morste ik per ongeluk frisdrank op zijn shirt. Hoewel het volgens hem geen probleem was, stond later alsnog het schaamrood op mijn kaken. Een aantal weken later zag ik online een advertentie voor gamerecensenten, ditmaal voor de Nederlandse website Game-Vid. Ik had inmiddels genoeg gezien van de Britse website waar ik voor schreef, en reageerde op die advertentie. Tot mijn schrik bleek dat, je raadt het al, dit de website was van de journalist wiens shirt ik had verpest. Gelukkig nam hij het sportief op en was ik snel onderdeel van hun redactie. Daar bereikte ik een tweede mijlpaal, een uitgever stuurde mij mijn eerste recensiegame. Het ging om Mortal Kombat 9, een spel waar ik veel plezier door beleefde. Een andere vroege reviewgame die ik me kon herinneren was inFamous 2, nog steeds een van mijn favoriete spellen.

Ik kan me niet heugen hoe lang ik bij Game-Vid ben gebleven. Voor mijn gevoel was het slechts een paar maanden. Die website zou dus waarschijnlijk slechts een voetnoot zijn geworden in het verhaal van GamingNation, ware het niet dat er daar twee belangrijke dingen gebeurde. Ten eerste werd ik door Game-Vid uitgenodigd om voor het eerst mee te gaan naar de Gamescom in Keulen. Dit was mijn eerste bezoek überhaupt aan een evenement van die grootte. Die beurs zou mij de beste herinneringen met GamingNation opleveren. Een andere belangrijke gebeurtenis was dat ik dankzij Game-Vid, tijdens een ontmoeting in Den Haag, een bepaald persoon tegenkwam. Hij zou uiteindelijk de belangrijkste reden worden voor GamingNation’s succes; huidig hoofdredacteur Joey Hasselbach.

Topjaar

Maar goed, ik loop op de feiten vooruit. Hoewel ik genoeg te doen had bij Game-Vid, bleef ik alsnog hongerig. Ik kon maar niet stoppen met denken over videogames, alsmede het schrijven erover. De oplossing; het zelf oprichten van een website. Op 1 juni 2011 was GamingNation daarom geboren. Door mijn beperkte kennis van WordPress begon het niet als een mooie website, maar ik werkte er wel met veel enthousiasme en plezier aan. Ik schreef me suf en recenseerde meer games dan waar ik eigenlijk tijd voor had.

Zodoende, in augustus 2011, vertrok ik met vijf andere gamers naar de Gamescom in Keulen. Ik was daar zowel voor Game-Vid als GamingNation. Ik liep me de benen uit het lijf om iedere afspraak en demo na te komen, maar ik genoot van iedere seconde. Hoe uitgeput ik ook was aan het einde, elk jaar wilde ik weer gaan. 2011 bleek overigens ook een topjaar te zijn, met noemenswaardige releases als Skyrim, Gears of War 3, Portal 2, Batman: Arkham City, Mass Effect 2, Uncharted 3, Dead Space 2, Deus Ex: Human Revolution en ga zo maar door.

Tweemanszaak

Zoals ik al eerder zei zou de Gamescom het gros van de mooie herinneringen aan GamingNation vormen. Inmiddels heb ik al acht keer met de GamingNation-redactie naar het evenement mogen gaan. Naast de honderden previews, interviews, anekdotes en andere leuke ervaringen, moet ik ook vooral denken aan de dingen die er mis zijn gegaan in Keulen. Hoewel het niet altijd even leuk was op het moment zelf, kan ik er nu wel over glimlachen. Denk aan auto’s die kapot gaan, redacteuren die bijna opgepakt werden, hotels die op het laatste moment annuleerde of redacteuren die hopeloos verdwaald raakten. Vaak als de redactie elkaar (digitaal) ontmoet, moeten we er nog hard om lachen.

Hoe dan ook, op die eerste Gamescom in 2011 was Joey er ook, toentertijd voor Game-Vid. Vaak, als we samen bijvoorbeeld ergens in de rij stonden, had hij het al over ambities buiten Game-Vid. Hij had het ook over het oprichten van zijn eigen website. GamersOnly was de naam die hij er op dat moment voor had. De geschiedenis liep, gelukkig voor GamingNation, iets anders. Ik weet niet precies meer wie de ander als eerst vroeg, maar in oktober 2011 sloot Joey zich aan bij de website. Een eenmanszaak werd een tweemanszaak. Ik weet nog goed dat ik bij een releaseparty stond van Batman: Arkham City, toen ik met blijdschap Joey’s eerste berichtjes op de website zag verschijnen.

Moeilijke keuze

De jaren gingen verder en de redactie groeide gestaag. Hoewel velen redacteuren zich slechts kort bij ons zouden voegen, hadden we rond 2013 een solide groepje redacteuren. GamingNation groeide stevig, met meer dan genoeg reviews, trips en mooie verhalen. Releases als The Last Of Us, GTA V, Bioshock Infinite en Fez gaven ons genoeg om over te schrijven. Echter brak er voor mij een minder prettig moment aan. Ik kwam er namelijk toen achter dat ik te veel op mijn bordje had gekregen. De website in combinatie met mijn opleiding en de hoop op een sociaal leven, stelden mij voor een vervelende keuze. Ik besloot daarom dat jaar om de website te verlaten. Het was op dat moment een van de moeilijkste keuzes die ik ooit gemaakt had.

Gelukkig stelde Joey meteen voor om de website over te nemen als nieuwe hoofdredacteur. Zonder hem zou de website dus nooit deze tien jaar gehaald hebben. Hoe het met GamingNation na dat moment ging, kunnen anderen waarschijnlijk beter beschrijven. Wat ik me nog wel goed herinner was dat een deel van diens huidige redactie zich in 2015 afsplitste om een nieuwe website te beginnen. BossLevel heette die website, eentje die ik er best netjes uit vond zien. Echter zouden zij niet langer dan een half jaar bestaan.

Bedankt!

Ik geloof dat ik in datzelfde jaar (deze periode begint het blurry te worden voor mij) weer actief voor de site wilde worden. Het schrijven over videogames begon toch weer te jeuken. Gelukkig verwelkomde Joey mij met open armen. Leden als Boyd Willemse, die ook een van de langstlopende leden van de redactie zou worden, hadden zich toen al aangesloten. Sindsdien heb ik in een wisselende capaciteit geprobeerd om actief te blijven voor GamingNation. Ik hoop dan ook dat ze mij nog lang willen hebben.

Voordat dit verhaal te lang wordt, wil ik graag een aantal mensen bedanken. Natuurlijk de redactie onder leiding van de onfeilbare Joey Hasselbach. Het kleine leger aan huidige en oud-redactieleden is het levensbloed van de website die jullie nu bekijken. Daarnaast wil ik natuurlijk jou bedanken, lieve lezer. Dankzij jou en jouw honderdduizenden collega’s over het afgelopen decennium is al de moeite die wij er in stoppen het waard. Bedankt voor de afgelopen tien jaar en de jaren die nog gaan komen!