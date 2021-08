Gamescom Opening Night Live – Overzicht

Tijdens de Gamescom Opening Night Live kwamen er veel nieuwe trailers en informatie voorbij. Bekijk hier ons handige overzicht.

Overzicht van Gamescom Opening Night Live

De openingsshow zat boordevol trailers en aankondigingen. Wij hebben alles in een handig overzicht samengevat. Bij de meeste games kun je doorklikken voor meer informatie en een trailer.

Self Made Saints Row – 25 februari 2022

Marvel Midnight Suns – Maart 2022

Call of Duty: Vanguard – 5 november 2021

Halo Infinite – 8 december 2021

Cult of the Lamb – nog geen releasedatum

Midnight Fight Express – zomer 2022

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – 2022

Super Monkey Ball: Banana Mania – 5 oktober 2021

Splitgate (seizoen 0) – nu beschikbaar en gratis te spelen

Riders Republic Beta – voor iedereen te spelen t/m 28 augustus

Century: Age of Ashes – 18 november 2021

UFL (gratis te spelen voetbal game) – nog geen releasedatum

Lego Star Wars: The Skywalker Saga – lente 2022

Synced: Off-Planet – nog geen releasedatum

The Outlast Trials – 2022

DokeV – 2021

Jurassic World: Evolution 2 – 9 november 2021

Far Cry 6 – 7 oktober 2021

Vampire the Masquerade: Blood Hunt – nog geen releasedatum, maar wel een early access mogelijkheid vanaf 7 september

Park Beyond – 2022

Jett: The Far Shore – 5 oktober 2021

Horizon: Forbidden West – 18 februari 2022

New World – 28 september 2021

Marvel Future Revolution – vanaf vandaag beschikbaar op mobiele apparaten

Tales of Arise – 9 september (gratis demo nu te spelen)

Tales of Luminaria – binnenkort op mobiele apparaten, maar nog geen specifieke releasedatum

Jumanji: The Curse Returns – nog geen releasedatum

Lost Judgement – nog geen releasedatum

Oberhassle (door dj Deadmau5) – herfst 2021

Fall Guys in-game content – van 3 t/m 12 september

Replaced (soundtrack release) – 2022

Age of Empires 4 – 28 oktober 2021

Valheim: Hearth & Home – 16 september 2021

Crossfire X – nog geen precieze releasedatum, waarschijnlijk nog in 2021

Genshin Impact extra content (Aloy) – 1 september 2021

Sifu – 22 februari 2022

Death Stranding: Director’s Cut – 24 september 2021

Xbox Game Pass games

The Ascent

12 Minutes

Psychonauts 2

Hades

Humankind

Back 4 Blood – vanaf 12 oktober

Age of Empires 4 – vanaf 28 oktober

Forza Horizon 5 – vanaf 9 november

Scorn – herfst 2021

Halo Infinite – vanaf 8 december

A Plague Tale Requiem

Slime Rancher 2

Replaced

RedFall

Victoria 3

S.T.A.L.K.E.R 2

Atomic Heart

Starfield

Dit was ons overzicht van Gamescom Opening Night Live, waar veel nieuwe games en trailers voorbij zijn gekomen. Tijdens de livestream kwamen er zoveel games voorbij op Xbox Game Pass dat wij hier even een apart kopje voor hebben gemaakt. Geniet van alle mooie games en hopelijk kunnen wij volgend jaar weer live verslag doen tijdens Gamescom 2022.