Gamescom: Awesome Indies (releases en trailers)

Naast de grote aankondigingen van gisteren is er vanavond een Awesome Indies show. Hierin zijn veel gave indie games getoond. Wil jij weten en zien welke? Lees dan verder.

De beste indie games op een rijtje

Geen tijd gehad om naar de Awesome Indies show te kijken? Geen zorgen, want wij van GamingNation hebben alles voor je op een rijtje gezet. Check hieronder alle games, releasedata en trailers. We hebben ook een overzichtsartikel gemaakt van de Gamescom Opening Night Live en de Preshow daarvan!

Blasphemous: Wounds of Eventide – 9 december 2021 en Blasphemous 2 aankondiging (2023)

Far: Changing Tides (vervolg op Far: Lone Sails) – begin 2022

Serial Cleaners – begin 2022

Cantata – nog geen releasedatum bekend



Squadron 51 – nog geen releasedatum bekend



Loopmancer – nog geen releasedatum bekend



There is no Light – november 2021



Conscript – 2022



Tandem: A Tale of Shadows – 2021



Terrorbane – eerste kwartaal 2022



The Crackpet Show – nog geen releasedatum bekend



Sandwalkers – nog geen releasedatum bekend



Nura’s Wish – nog geen releasedatum bekend



You Suck At Parking – 2022

The Amazing American Circus – 16 september 2021

City Block Builder – nu gratis beschikbaar



Roots of Pacha – 2022

Townscaper – nu beschikbaar



30XX: Fires of Industry (update) – nu beschikbaar



Time Loader – nog geen releasedatum bekend



Jupiter Moons Mecha – nog geen releasedatum bekend

Zephon – nog geen releasedatum bekend

Abyssus – nog geen releasedatum bekend

The Serpent Rogue – nog geen releasedatum bekend



Arcadian Atlas – 2022

Eville – nog geen releasedatum, maar wel een demo

Dice Legacy – 9 september 2021



Nine to Five – nog geen releasedatum

Against the Storm – 18 oktober 2021

Terror of Hemasaurus– geen releasedatum

Falling Frontier



Timberborn – “binnenkort”

The Waylanders – 16 november 2021

Diluvian Winds – nog geen releasedatum

Oaken – aankondiging