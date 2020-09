Gamescom 2021 wordt fysiek en digitale hybride event

De Gamescom van volgend jaar vindt zowel digitaal als fysiek plaats. Dit waarschijnlijk door het succes van de afgelopen editie.

Dit jaar keken over het gehele event 10 miljoen kijkers en dat heeft de organisatoren aan het denken gezet. Het was voor hun natuurlijk een simpele optelsom om tot het besluit te komen om er een hybride event van te maken.

Gamescom zal in 2021 terugkeren naar Keulen en gelijktijdig zal er een online event in dezelfde trend als dit jaar zijn.

“Met gamescom 2020 hebben we een volwaardig, wereldwijd evenement gecreëerd dat de game-industrie samen heeft gebracht”, aldus Gerald Böse, president en CEO van Koelnmesse. “We zijn erg blij met hoe goed het digitale concept dit jaar is geaccepteerd. Tegelijkertijd nemen we de feedback van de community heel serieus en zeggen we dat het samen vieren, spelen en delen van emoties op de site gamescom zo bijzonder maakt. Daarom kijken we er nu al naar uit om hier in Keulen en op internet weer een ‘complete’ gamescom-ervaring te kunnen aanbieden. “

Gamescom 2021 vindt, als het coronavirus helemaal onder controle is, plaats van 24 tot en met 29 augustus. Maken jullie alvast ruimte in je agenda? Of durven jullie nog niet zo ver vooruit te kijken?