Gamescom 2021 wordt alsnog slechts digitaal evenement

Waar voorheen nog werd gehoopt dat de Gamescom 2021 deels fysiek zou gaan plaatsvinden, is daar nu verandering in gekomen. De beurs in Duitsland zal namelijk ook dit jaar slechts digitaal zijn.

Dit nieuws werd aangekondigd door The German Games Industry Association. De Coronacijfers in Duitsland zijn nog dusdanig slecht dat een fysieke beurs in augustus onrealistisch is. Gelukkig zal de digitale versie een pleister op de wond zijn. Daar zal, net als vorig jaar, Geoff Keighly een opening-night live presentatie houden. Hier zullen vast een aantal interessante aankondigingen bij langskomen. Deze zal op woensdag 25 augustus plaatsvinden.