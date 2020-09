Gamescom 2021 voorzien van data

De Gamescom vond dit jaar natuurlijk digitaal plaats vanwege het coronavirus, maar dat heeft de organisatie er niet van weerhouden om de data voor 2021 bekend te maken.

Immers lijkt het ook erg aannemelijk dat we volgend jaar niet meer in de ban zijn van deze crisis, maar eerder de nasleep ervan. Tenzij er natuurlijk tot die tijd geen werkend vaccin is gemaakt, kunnen we in ieder geval de data voor Gamescom 2021 alvast op de kalender zetten.

De Gamescom van 2021 vindt namelijk plaats van 24 tot en met 28 augustus. Uiteraard zal die dinsdag alleen toegankelijk zijn voor pers en media, maar daarna kun je vier dagen lang de nieuwste games checken in de Koelnmesse in Keulen. Gaan jullie dit alvast in de agenda zetten? Of vinden jullie het nog te tricky? Laat het ons vooral weten in de reacties!