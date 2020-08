Gamescom 2020 Opening Night Live zal meer dan 20 games tonen

Gamescom 2020 Opening Night Live wordt een show om in de gaten te houden. Host Geoff Keighley heeft namelijk laten doorschemeren dat ruim 20 games de revue zullen passeren.

Dit liet Keighley vandaag weten in een Tweet. Op 27 augustus om 20:00 zal de show live gaan en daarin zullen meer dan 20 games getoond worden.

Just two weeks until @gamescom Opening Night Live. We're excited to be doing a LIVE show for you with 20+ games, lots to reveal in the next few weeks! pic.twitter.com/4eNpTxNZxX

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 13, 2020