Games With Gold voor oktober heeft spookachtig tintje

Een nieuwe maand, een nieuwe set met gratis games. Oktober staat voor Amerika toch voornamelijk in het teken van Halloween en dat zien we ook terug in de games.

Van 1 tot en met 31 oktober kunnen we genieten van het ‘enge’ Slayaway Camp Butcher’s Cut en van 15 oktober tot en met 15 november mogen we met Maid of Sker aan de slag. Beide zijn games voor de Xbox One. De Xbox 360 titel van deze maand is Costume Quest en is speelbaar van 15 tot en met 31 oktober. De old skool-Xbox titel is Sphynx and the Cursed Mummy en kun je spelen van 1 tot en met 15 oktober.

In de tailer hieronder vind je meer informatie over de games, maar het is uiteraard altijd leuker om het gewoon te proberen!