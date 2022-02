Games waar in 2022 het meest naar uitgekeken wordt

Over de hele wereld bestaan een groot aantal games met miljoenen fans. Vaak kunnen deze gamers niet wachten tot nieuwe spellen op de markt komen en wordt hier ieder jaar weer reikhalzend naar uitgekeken. Ook in 2022 staat er op dit gebied weer heel wat moois voor de deur. Wil je precies weten welke interessante nieuwe spellen er dit jaar verwachten worden? Dan ben je hier exact aan het juiste adres.

Ongeacht welke soort spellen je leuk vindt, welk type gokkasten je het liefst online speelt of welke game console jouw voorkeur heeft, er is meer dan genoeg om uit te kiezen. Ook in 2022 komt er weer een hele reeks spellen uit waar veel spelers op het puntje van hun stoel zitten op te wachten. Daarbij maakt het niet uit wat je favoriete genre is, er zal namelijk voor elke soort gamer ongetwijfeld een nieuw spel tussen zitten wat hem of haar kan bekoren.

Releases om naar uit te kijken in 2022

Om je alvast een idee te geven of wat inspiratie te laten opdoen voor je volgende aankoop, hebben we hieronder een mooi overzicht gemaakt. In het overzicht zie je een aantal van de meest geanticipeerde games die binnenkort uitkomen. Ook kijken we in het overzicht naar wat voor type spel de game is, wat het bijzonder maakt, en wanneer het op de markt wordt verwacht.

Star Trek: Resurgence

Alles wat met Star Trek te maken heeft, is voor de echte fans natuurlijk goed. Dit zal zeker ook gelden voor het nieuwste spel, Star Trek: Resurgence. Zoals het er nu naar uitziet gaat het spel in het voorjaar van 2022 uitkomen, al is er nog geen exacte releasedatum bekend. De ontwikkelaar van het spel, Dramatic Labs, zorgt alweer voor een mooie mix van bekende personages en heel wat nieuwe namen. Kortom, als echte Star Trek liefhebber mag je dit spel niet missen.

The Lord of the Rings: Gollum

Net zoals voor de boeken als de films, zijn ook de games van Lord of the Rings ontzettend geliefd. Met The Lord of the Rings: Gollum komt weer een nieuw exemplaar uit, al moeten we daarvoor nog wel even wachten tot het najaar. In het spel zit een meeslepend verhaal waardoor het nog aantrekkelijker maakt om door te blijven spelen. Het spel zal beschikbaar zijn op alle bekende consoles en ook de PC.

Pokemon Legends: Arceus

Pokémon is al decennialang ontzettend geliefd bij miljoenen mensen over de hele wereld. De nieuwste game, die eind januari is uitgekomen, bewandeld echter een andere weg. Pokémon Legends: Arceus is namelijk voor het eerst een spel dat zich afspeelt in een open wereld, en dat was bij Pokemon spellen voorheen nooit het geval. In een open wereld is de manier van spelen heel anders, en nog specialer dan zoals bij de voorgangers van deze game al was.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill the Justice League is een echt actiespel. Het spel speelt zich eveneens in een open wereld. Bijkomend kan je met 4 spelers tegelijk spelen. Alle personages beschikken over unieke eigenschappen, wat zeker zorgt voor de nodige afwisseling. Helaas is nog geen exacte datum van uitgave bekend, maar weten we wel dat Suicide Squad: Kill the Justice League in 2022 zal gaan verschijnen. Het spel werd ontwikkeld door Rocksteady Studios.

Gran Turismo 7

Bij het horen van de woorden Gran Turismo gaat het hart van menig gamer die gek is op snelheid waarschijnlijk stukken sneller kloppen. Het spel, ontwikkeld door softwareproducent Polyphony Digital, wordt op 4 maart verwacht voor de PS5. Deze serie spellen loopt inmiddels alweer 25 jaar, waardoor het spannend is om te zien met wat voor moois er voor de nieuwste Playstation console aan zit te komen.

Marvel’s Midnight Suns

Het spel Marvel’s Midnight Suns wordt in de tweede helft van 2022 verwacht, maar we weten nog niet exact op welke datum. In het spel moet je met samen met een aantal beroemde Marvel helden een personage gaan vangen. Wat het extra leuk maakt is dat het spel erg tactisch zou zijn.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Als laatste kijken we naar een ware legende, zoals de naam het zelf zegt, want we hebben het over The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Dit spel wordt in dit jaar verwacht voor de Switch, al is er nog geen exacte datum bekend gemaakt. Het spel werd door Nintendo zelf gemaakt en door vele gamers gezien als één van de grootste releases van het aankomende kalenderjaar.