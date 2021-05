Games voor Playstation Plus in juni bekend

Een nieuwe maand is in zicht, wat betekent dat Sony weer wat nieuwe games gaat vrijgeven voor Playstation Plus-abonnees. Deze maand gaat het onder andere om een fightingame en een tripje naar het Star Wars-universum.

De games zijn respectievelijk Operation: Tango, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown en Star Wars: Squadrons.

Operation Tango is een co-op game die voorheen uitkwam op de PS4. Dankzij Playstation Plus zal deze nu ook beschikbaar zijn voor de PS5. Daarnaast is Virtua Fighter 5 een game van de makers van Yakuza. Het gaat hier om een remaster van de PS3-game. Saillant detail is dat deze game twee maanden beschikbaar zal zijn in plaats van één.

Als laatste hebben we Star Wars: Squadrons, een space ship simulator dat zich afspeelt in het bekende sci-fi universum. Naast de standaard versie zal Squadrons ook te spelen zijn middels PSVR.