De zeven games van oktober: Metroid Dread, FIFA 22, Guardians of the Galaxy en meer

De laatste dag van september is bijna voorbij en we zijn weer in een nieuwe maand beland. Oktober staat wederom garant voor een hoop grote games, waaronder FIFA 22, Metroid Dread, Far Cry 6 en Guardians of the Galaxy.

Maandelijks verschijnen er een ontiegelijke hoeveelheid games, maar komende maand lijkt voornamelijk een grote maand voor AAA-games te worden. We hebben de zeven grootste games even voor jullie apart genomen.

FIFA 22

Een ding in de herfst is altijd zeker en dat is het jaarlijkse fenomeen genaamd FIFA. Het nieuwste deel belooft veel innovatiever te worden dan voorgaande jaren door de Hypermotion technologie. Al verliest de footie toch jaarlijks een aantal licenties, zal het ongetwijfeld weer een hit worden voor EA.

Guardians of the Galaxy

Avengers en Square Enix zijn nog niet een heel sterk duo gebleken, maar we moeten de uitgever toch een tweede kans gunnen? En hoe gaaf is het dat zij hun eigen take op de Guardians of the Galaxy-serie geven?! Het ziet er tot nu toe in ieder geval erg veelbelovend uit!

Far Cry 6

Far Cry heeft ook dit keer weer een behoorlijk sterke antagonist gevonden in de vorm van Gustavo Fring Giancarlo Esposito. Dit keer neemt het verhaal ons mee naar het fictieve eiland Yara en kunnen we niet wachten om de dictator van zijn troon te stoten.

Metroid Dread

Nintendo komt dan niet met Metroid Prime 4, maar Metroid Dread ziet er daarentegen ook niet heel vervelend uit. Samus wordt tijdens haar nieuwe avontuur wordt behoorlijk lastig gevallen door een moordzuchtige vijand.

Back 4 Blood

Turtle Rock Studios keert met Back 4 Blood enigszins terug naar diens roots. Het is immers de spirituele opvolger van Left 4 Dead, maar de grote vraag is: Kan het de hype waarmaken?!

Age of Empires 4

Het heeft maar liefst 15 jaar geduurd, maar fans van de Age of Empires reeks krijgen eindelijk een nieuw deel voorgeschoteld. De real-time strategy game wordt gebouwd door niemand minder dan Relic Entertainment, dat met Company of Heroes genoeg strategie ervaring met zich meeneemt.

Rider’s Republic

Als je van extreme sporten houdt, is Rider’s Republic de game voor jou! In de open wereld multiplayer game van Ubisoft kun je losgaan op sporten als mountainbiken, skiĆ«n, snowboarden, wingsuit vliegen en rocket wingsuiting. Het lijkt in ieder geval een dol feestje te worden.

Welke van deze games ga jij sowieso halen? Laat het ons weten middels de poll/ reactie onder dit bericht!



