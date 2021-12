Games of the Year volgens Rogier

Eén van de leukste dingen is elk jaar terugkijken op een jaar vol games, avonturen en aankondigingen. Wij bij de redactie hebben er altijd wilde discussies over en gaan dus ook dit jaar weer allemaal een lijstje op de site knallen met onze favoriete games. Dit jaar trap ik de Game of the Year volgens de redactie af!

2021 is voor de hele wereld een bewogen jaar geweest. Ook de game wereld heeft de afgelopen tijd moeten leren aanpassen aan alle veranderingen in de wereld, waardoor de ontwikkeling van games minder vlot ging dan gehoopt. Veel games zijn dan ook uitgesteld naar 2022, die stonden ingepland aan het einde van 2021. Veel van de titels van 2021 zijn dan ook remasters en remakes, met veel games die een PS5-upgrade hebben gekregen. Vanuit Gamingnation hebben wij besloten titels die een dergelijke upgrade hebben gekregen van PS4 naar PS5 – zoals Ghost of Tsushima en Death Stranding – niet erbij in te begrijpen. Maar zonder verdere toevoegingen, hier zijn mijn top 5 games van 2021!

5: Little Nightmares 2

Lang na release heb ik het eerste deel pas gespeeld, zonder er eigenlijk van gehoord te hebben. Ik was laaiend enthousiast, en minstens zo enthousiast bij het tweede deel. Dit was meer van het zelfde, maar opnieuw onwijs spannend. De grotere wereld geeft weer een onheilspellend gevoel, bizarre creaties en wezens zitten je op de hielen en jij als kleine mensje hebt het moeilijk om ze voor te blijven. Een goede combinatie van spanning, actie en nadenken. Benieuwd naar wat het is, dan lees je de review hierrrrrr!

4: Valheim

Een behoorlijke verassing, Valheim kwam namelijk spontaan op de radar door berichten over de fantastische verkopen die ze maakte. De survival-game met het Vikings-thema veroverde ook mij. Alleen of samen met andere bouw je in het Noorse hiernamaals een basis op en ga je als echte krijger de strijd aan met verschillende mythische wezens. Het bouwen werkt verassend goed en is uitdagend, doordat je rekening moet houden met de structuur en fundering, zodat je huis niet direct instort. Er blijft ook nieuwe content komen dus ook komend jaar ben ik er (hopelijk) niet klaar mee!

3: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Zoals hierboven benoemd laten we de ‘Director’s Cuts’ en ‘Enhanced Editions’ -ofwel de vorige-gen naar next-gen updates- achterwegen, maar deze ijzersterke HD-remaster mag gelukkig wel. The Legend of Zelda zit aan alle kanten in mijn leven verweven, en het is dus ook niet gek dat ik van deze editie onwijs heb genoten. Het sterke verhaal, die de tijdlijn aftrapt, de interessante wereld en bijzondere besturing maakt het een waardige game in de serie. Ook na tien jaar een plezier om te spelen, en zeker een die in mijn lijst thuis hoort.

2: The Ruined King: a League of Legends Story

Een hele onverwachte! Tot de game werd aangekondigd eind november had ik er eigenlijk nog niet van gehoord. Kort hierop kwam deze al uit en als fan van League of Legends (en de nieuwe serie Arcane) wilde ik deze graag spelen. En potverdrie wat een toffe game. Ruined King licht een aantal spelpersonages uit en brengt deze om vreemde omstandigheden samen. Ik werd verassend gegrepen en kan dus ook niet wachten op meerdere games uit dit diverse universum!

1 Kena: Bridge of Spirits

Voor degene die mijn review hebben gelezen misschien al duidelijk, maar dit is voor mij de onbetwiste kampioen van het jaar. Vanaf de aankondiging heeft het mijn interesse gehad en ik zat bij elk nieuwtje gekluisterd aan mijn PC. Ember Labs heeft ongekende prestatie geleverd voor een eerste game. Van de wereld tot aan het interessante en spannende verhaal heb ik op het puntje van de stoel gezeten en ik hoop ook nog meer te zien van zowel deze studio, als van Kena. Voor mij de absolute Game of the Year!