Games of the Year volgens Niek

Het is natuurlijk niet makkelijk om een kei als Rogier op te volgen. Toch ga ik proberen om ook mijn vijf favoriete games van 2021 op een rijtje te zetten! Ik heb hier al eens vaker geroepen dat ik 2021 geen sterk jaar vond qua games. Waar spellen uit 2020 al voltooid genoeg waren om niet te veel te lijden onder Covid, waren het de games van dit jaar die veel uitstel zagen. Niet dat er geen enkele topper was, maar ik hoop heel erg dat 2022 er verbetering in kan brengen. Hoe dan ook, hier is mijn top vijf!

5. Cyber Shadow

Wellicht gaan velen van jullie al aan je hoofd krabben bij het horen van deze naam. Cyber Shadow werd in januari uitgegeven door Yacht Club Games. Zij zijn de gekke genieën die Shovel Knight in het leven hebben geroepen. De ontwikkeling stond echter op naam van Mechanical Head Studios, bestaande uit slechts één ontwikkelaar. Cyber Shadow is een 2D pixel hack ‘n slash game, waarbij je als een ninja diverse platform- en combatuitdagingen moet aangaan. De game is lekker pittig en bevat een scala aan interessante vijanden en bosses. Ik heb geen enkele nostalgie voor het 2D pixel tijdperk, dus dan weet je dat Cyber Shadow volledig op eigen benen kan staan.

4. Road 96

Misschien ben ik wel heel pretentieus, want ik zet alweer een minder bekende game in mijn top lijst. Road 96 is een procedural generated verhaalgedreven game, waarin je over de weg 96 moet rijden om uit een land te ontsnappen. De levels van iedere playthrough zijn een bepaalde halte die je hebt op je (mogelijke) weg naar de vrijheid. Gaandeweg kom je diverse personages tegen en hoor je delen van hun verhalen. Ondertussen maak je diverse keuzes die het verhaal vorm geven. Maar hier wordt het interessanter: als je doodgaat of je doel bereikt, start de weg over Road 96 opnieuw. Je speelt echter deze keer als een ander personage op een later punt in de tijd. Desondanks kom je eerdere personages tegen, die langzaam iets meer onthullen over zichzelf en de gevaarlijke wereld om hen heen. Aanrader dus als je van verhalende games houdt die je ongeveer een uurtje per level kan spelen.

3. Moncage

Moncage is wat iedere indiegame zou moeten zijn. Het is een simpel en uniek concept waar de ontwikkelaar alle potentie uit weet te halen. Moncage is een puzzelgame waarbij je het gehele spel naar een kubus kijkt. De kanten van de kubus tonen vervolgens ieder een ander tafereel. Door perspectieftrucs toe te passen kan je vervolgens nieuwe elementen vrijspelen. Breng bijvoorbeeld een asfaltweg in perspectief over twee kanten van de kubus, en een auto kan van de ene naar de andere kant rijden. Die auto zal dan vervolgens in het nieuwe gebied weer allerlei zaken kunnen vrijspelen. Op de achtergrond vindt er ondertussen wat subtiele verhaalvertelling plaats. De omgevingen in de kubus, en het verloop ervan, vertellen namelijk een verhaal over oorlog, verlies en het herstellen na trauma’s. Prachtig spel!

2. Hitman 3

Kijk! Daar komen de AAA-games eindelijk! Hitman 3 was ook zo’n game uit begin 2021 waar ik ontzettend veel tijd in gestopt heb. De gameplay van de reeks moet inmiddels wel duidelijk zijn. Je krijgt een open level voor je kiezen waarbij je op allerlei manieren een persoon middels een huurmoord aan zijn/haar einde moet brengen. Ontwikkelaar IO Interactive hebben met Hitman 3 dit concept nu tot een pareltje kunnen oppoetsen. Talloze uren heb ik dezelfde levels doorgelopen, op zoek naar nieuwe en creatieve methodes om mijn doelwit te doden. Een hoogtepunt was het level dat zich afspeelt in een oude Britse villa, waarin Agent 47 zich kan voordoen als een detective. Wellicht zijn velen van jullie het spel alweer vergeten na een jaartje, dus ik breng deze graag nog even onder de aandacht.

1. Resident Evil Village

Resident Evil Village heeft veel mooie dingen in huis. De game is actievol, zit barstensvol goede designs en is op sommige plekken ook nog eens doodeng. Eén specifiek level jaagt me nog steeds de stuipen op het lijf. Mensen die het spel gespeeld hebben weten precies welke ik bedoel. Village toonde gewoon een prachtige mix van actie en horror, iets wat de reeks vaak perfect balanceerde. Hierdoor ontdekte ik maar weer hoe invloedrijk de reeks geweest is in het moderne gaminglandschap. Resident Evil Village dus mijn game of the year. Dit is overigens niet vanwege de reden die jullie nu allemaal in je hoofd hebben…