Games of the Year volgens Jordy

Het afgelopen jaar manouvreerden we ons door een nog altijd heersende en grillige pandemie. En terwijl ik nu weer volop aan het balen ben van weer een lockdown, besef ik me tegelijkertijd dat ik ook kan terugkijken op een mooi gamejaar. Een luxe die zeker het benoemen waard is. Met de nodige dankbaarheid hierbij dan ook mijn top 5 van 2021. Met stiekem een heel verassende Game of the Year.

Redactionele disclaimer: 2021 is voor de hele wereld een bewogen jaar gebleken. Ook de gamewereld heeft zich de afgelopen tijd moeten leren aanpassen aan constante veranderingen. Hierdoor is de ontwikkeling van games minder vlot gegaan dan gehoopt. Veel titels die ingepland stonden voor 2021, zijn doorgeschoven naar 2022. Voor het afgelopen jaar betekende het vooral veel games die werden voorzien van een next-gen upgrade. Vanuit Gamingnation hebben wij besloten dergelijke titels niet mee te nemen in onze lijst, of aan te wijzen als Game of the Year.

5. Tales of Iron

Een game die de esthetiek van een prachtig handgetekend sprookjesboek combineert met loei moeilijke combat. In Tales of Iron neem wordt het koninkrijk der ratten bruut aangevallen door een leger aan kikkers. Aan jou, als zijnde Redgi, om deze antagonistische amfibieën terug naar de vijver te verdrijven. Een nog niet zo makkelijke taak, want Tales of Iron is alles behalve makkelijk. Het voelt bij tijd en wijle zelfs zo moeilijk dat het uiteindelijk op een vijfde blijft steken. Maar dat neemt niet weg dat een sfeervolle en behapbare game is die de moeite meer dan waard is.



4. Quake Remasterd

Huh, toch een remaster in deze lijst? Ja, maar dan wel eentje van een game uit een ver ver verleden. Sommigen zullen zeggen dat Doom de bakermat van het fps-genre vormt. Maar die mensen hebben de originele Quake waarschijnlijk nog nooit gespeeld. Aangenaam verrast was ik dan ook dat ‘ie dit jaar opeens in de digitale schappen lag. En wat blijkt: Quake weet ruim 20 jaar na de originele release nog steeds te boeien. Snelle actie, slim level design en ongenadig hard afgestraft worden en voor slechts voor tien euro op te pikken. Quake is niet alleen een ijzersterke game, maar ook een interessante reis terug in de tijd.



3. Metroid Dread

Een vloeiende en gestroomlijnde game die het fundament van de serie grotendeels in ere laat, maar deze een modern jasje aantrekt. Hoewel wat lineair van aard, pakt Metroid Dread je bij de lurven om je vervolgens niet meer los te laten. Net zoals de E.M.M.I. wanneer ze je te grazen hebben genomen. Eigenlijk een must-have voor de doorgewinterde Metroid-fan, maar zeker ook voor nieuwkomers in het bezit van een Nintendo Switch. Ik schreef een uitgebreide review over de game. Die lees je hier.



2. Monster Hunter Rise

Rise voelde voor mij als het in de armen sluiten van een verloren liefde. Want lang was ik de Monster Hunter-franchise uit het oog verloren. Gelukkig niet helemaal uit het hart dus. En wat bleek: Rise wist me meteen te grijpen. Als vanouds was ik weer aan het jagen. En met de nodige quality-of-life-verbeteringen, bleek dat fijner als ooit tevoren. De complexe game is nog steeds niet voor iedereen. Maar tegelijkertijd is Rise wel toegankelijker dan ooit. Voor fans van de reeks en bezitters van een Nintendo Switch, is dit zeker een titel die in je collectie hoort. Een uitgebreide review van Monster Hunter Rise lees je via deze link.



1. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Wings of Ruin is misschien niet de beste game uit dit lijstje. Maar het is wel de game waar ik simpelweg het meeste plezier mee heb gehad. En dus ook mijn Game of the Year. De spin-off vormt een frisse wind in een lang jaar waar niet altijd alles koek en ei bleek. Wings of Ruin is in essentie een Pokémon-game met een MH-jasje aan. Maar wel een verdomde fijne jas. Het is een feest der herkenning om zo’n beetje alle monsters uit de reeks tegen het lijf te lopen (en natuurlijk te vangen). 2021 sluit ik daarom niet af als jager, maar als verzamelaar. Een uitgebreide review van Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin lees je hier.