Games of the Year volgens Joey

2021 is ook weer voorbij gevlogen en alhoewel het qua grote games wat magertjes was, heb ik toch weer een hoop vette shit voorbij zien komen of alvast in huis gehaald.

Kena: Bridge of Spirits

Om heel eerlijk te zijn, heb ik hier slechts een uur van gespeeld, maar ben ik al sinds de aankondiging verliefd op deze indie-game. Het wordt dan ook zeker de eerste game die ik in 2022 ga uitspelen, maar wil ik hier wel lekker de tijd voor nemen!

Forza Horizon 5

De lezers die mij een beetje hebben leren kennen, weten dat ik elk jaar wel een racegame noem in mijn top vijf lijstje. Het was dit jaar dan ook niet echt een moeilijke keuze, want wat is Horizon 5 een vette game en wat draait deze ongelooflijk soepel op mijn laptop!

Hell Let Loose

Hell Let Loose is een onvergeeflijk moeilijke shooter, die nog intensiever is dan bij de gemiddelde Battle Royale. Teamwork is een veR

Ratchet and Clank: Rift Apart

Dit is voor mij eigenlijk de enige game waarin ik echt de impact van de nieuwe consoles heb gemerkt dit jaar. Vele games ogen wel een stuk mooier dan die van de vorige, maar in Rift Apart kun je het verschil niet alleen zien, maar ook letterlijk voelen!