Games of the Year: de lijst van Rogier

Een vreemd jaar, dit jaar. We hebben door de pandemie meer tijd dan ooit achter onze spelcomputers gezeten, we zien een nieuwe generatie consoles en mooiere games dan ooit te voren. Hoe kies je nu vijf toppers tussen al die pareltjes? Ik heb gedacht, gepeinsd en met moeite gekozen. Daarnaast heb ik toppers als The Last of Us 2 en Ghost of Tsushima nog niet gespeeld, dus mijn lijstje zal misschien toch wat anders zijn. Check hier snel mijn vijf GOTY van 2020!

5. Cyberpunk 2077

Het is altijd lastig om een game die nog niet heel lang uit is als Game of the Year te kiezen. Ik vind hem zeker geen winnaar, zeker geen top 3 kandidaat maar ik vind wel dat hij in mijn lijstje hoort. Zelden heb ik zo snel, zo veel tijd in een nieuwe game gestopt. Hoogstwaarschijnlijk omdat ik op de PC speel, maar ik heb nagenoeg geen last van crashes en andere problemen. De game is naar mijn mening super en ik hoop dat iedereen er in het komende jaar net zo veel van kan genieten.

4. Final Fantasy VII Remake

Ik ben er niet helemaal fan van om een remake of remaster in soortgelijke lijstjes te doen, maar deze verdient wat mij betreft wel een ereplaats. De remake is dusdanig veranderd dat het eigenlijk een opzichzelfstaande game is, ondanks dat het pas het eerste van de twee delen is. Hij is onwijs mooi geworden, speelt supergoed en Midgar is onwijs goed neergezet. Ik heb genoten van de remake en hoort voor mij toch wel tot de betere games van dit jaar.

3. Half Life: Alyx

Eerder heb ik al met de Playstation VR gewerkt en was daar toen toch niet erg van onder de indruk. Nu een aantal jaar later, met verbeterde technieken en mooiere games, heb ik Alyx uitgebreid gespeeld en potverdikkeme, wat is dat tof. Zoals Half Life 2 al die jaren geleden helemaal nieuw was qua physics, is Alyx dat opnieuw voor VR. Het werkt supergoed, je bent “echt” in de wereld aanwezig en het is raar om na een bepaalde tijd de koptelefoon af te zetten. Als dit de toekomst van VR is, ben ik een absolute voorstander.

2. World of Warcraft: Shadowlands

Verschillende keren heb ik de game al opzij gelegd, maar elke keer als er een uitbereiding wordt gelanceerd heeft het me weer te pakken. Zo ook deze keer, Shadowlands is voor mij een van de betere uitbreidingen die World of Warcraft kent: het verhaal is erg goed, de werelden zijn mooi en de end-game is weer rijkelijk gevuld met ontelbaar dingen om te doen. Nog even wachten op alle raids en dan kan het feest echt beginnen

1. Ori and the Will of the Wisps

Hoe kun je nou niet van Ori en zijn avonturen genieten? Tenzij je er geen zak aan vind om honderden keren dood te gaan door onhandige jumps. Ik, daarentegen, heb immens genoten van de kleurrijke game. Ori heeft een enorm nieuw arsenaal aan krachten en staat tegenover vijanden als nooit tevoren. Alles aan de game, ondanks dat het niet helemaal vernieuwend is, heeft me van begin tot eind vast weten te houden. Het was in het gekke begin van de pandemie een heerlijk stukje escapisme die ik tot meerdere keren toe heb gespeeld. Voor mij de absolute winnaar van dit jaar.