Games van Nintendo toch mogelijk uitgesteld door pandemie

Nintendo heeft toch meer last van de pandemie als we in eerste instantie te horen kregen (althans dat dachten we). General manager Shinya Takahashi zou hebben gezegd dat Nintendo er niet vanuit ging dat ze games moesten uitstellen. Echter blijkt, na een nieuwe vertaling, juist het tegenovergestelde.

Volgens de nieuwe vertaling zou Takahashi hebben gezegd dat Nintendo zich toch zorgen maakt over de planning van de games vanwege het coronavirus. Teams zouden nu thuiswerken en dat zou ervoor kunnen zorgen dat de producten nu mogelijk niet volgens planning zullen uitkomen. Echter zal het bedrijf wel door blijven gaan met hun bedrijfsplannen, maar houden ze ook de gezondheid van de teams hoog in het vaandel.

Het is overigen ook behoorlijk stil rondom eventuele nieuwe releases van Nintendo voor dit jaar. Bovendien hebben we dit jaar nog geen een volledige Nintendo Direct gehad. Wellicht dat ze in de nabije toekomst meer info over vrij zullen geven.