Gameplay van Legends of Mana vrijgegeven

Nog maar eventjes wachten tot we zelf aan de slag mogen met de Legends of Mana remake, dus hype jezelf hier op met wat verse gameplay!

Het embargo is inmiddels opgeheven dus er zijn verschillende gameplay videos verschenen. Leuk om even een kijkje te nemen voor een sfeer impressie. Legends of Mana is een remake van het origineel, welke in 1999 is uitgekomen als vervolg op Trials of Mana. In tegenstellen tot Trials of Mana is Legends of Mana meer in zijn oude glorie gelaten, met een top-down view en pixelgraphics. Natuurlijk is het wel erg opgepoetst zodat het ook op de hedendaagse monitoren er goed uit ziet.

Check hieronder de gameplay van Gamersyde. In Legends of Mana ga je op reis naar de legendarische mana tree. Dit bijzondere heeft men in zijn dromen gezien en het is van groot belang dat het gevonden wordt. Onderweg kom je langs vele dorpen, ontmoet je bijzondere mensen en wezens en vind je prachtige artefacten. Legends of Mana komt op 24 juni uit voor de Nintendo Switch, Playstation 4 en de PC.