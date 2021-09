Gameplay-informatie Knockout City Season 3 en nieuwe trailer onthuld

Vandaag hebben Velan Studio en EA Originals meer informatie vrijgegeven over Season 3 van Knockout City.

Daarin kunnen dodgebrawlers genieten van gloednieuwe playlists en events, een dynamische nieuwe map, Crew-voertuigen, Crew Contracts en nog veel meer beloningen vanaf woensdag 6 oktober 02:00.

Knockout City Season 3 – H@CKeD voert spelers naar Lockdown Throwdown, een ontmantelde gevangenis aan de kust, waarin dodgebrawlers door hun wereld moeten navigeren terwijl ze worden gehackt door Z3R0, een alziend oog dat de televisie, reclameborden en zelfs de outfits van de Brawlers observeert. Het nieuwe seizoen geeft spelers de kans om te onderzoeken wie, of wat, Z3R0, is. Season 3 introduceert ook een nieuwe Brawl Pass, waarmee spelers kunnen levelen en toegang tot exclusieve items kunnen krijgen.

Nieuwe gameplay-content voor Knockout City Season 3 bevat:

• 4 gloednieuwe playlists en events – Dodgebrawlers ontdekken tijdens het seizoen nieuwe modes en nieuwe variaties op bestaande modes. Deze events keren Holobux, XP of event tickets uit waarmee je cosmetische items kunt kopen in een event shop.

• Nieuwe Weekly Crew Contracts met 18 nieuwe en exclusieve cosmetische Crew-beloningen – Spelers kunnen onderzoek doen naar de nieuwe Crew Cosmetic: Crew Horns: een set unieke en wilde claxons die afgaan als je voertuig zichtbaar wordt in de Match Intro-tussenfilms. Daarnaast vind je overal nieuwe wekelijkse Brawl Pass Contracts en nieuwe Training Level- en Training Contracts.

• Een nieuwe map: Lockdown Throwdown – Op deze verlaten binnenplaats van een gevangenis zijn nog steeds een paar beveiligingssystemen online! Spotlight Drones patrouilleren door de gevangenis, en alle brawlers die op hun pad terecht komen, activeren een Security Turret die een Cage-bal op de speler afvuurt. Met dit mechanisme kun je in het voordeel komen bij een tegenstander, of je opzettelijk laten spotten terwijl je de Cage Ball probeert te vangen, zodat je die tegen het andere team kunt gebruiken.

• De gloednieuwe Brawl Pass – Vanaf Season 3 is Street Rank niet de enige manier waarop je kunt levelen en toegang tot exclusieve cosmetische items kunt krijgen om op het veld te pronken! Nieuw: Brawl Pass! Brawl Pass heeft 100 levels met unieke beloningen die je tijdens het spelen kunt scoren. Levels worden toegankelijk als je matches doorloopt, XP verdient en Brawl Pass Contracts voltooit. Elke week zie je 6 nieuwe wekelijkse Brawl Pass Contracts die je kunt doorlopen tijdens het spelen, en als je levelt krijg je exclusieve nieuwe Cosmetics, Crew Vehicles, Energy Drinks, Style Chips, Holobux en nog veel meer!

• Extra nieuwe content – Een nieuwe energiedrank, spelersstemmen, toffe locaties, bundels, shop items en nog veel meer.

Een nieuw Crew Vehicle voor Season 3 bevat tevens Motorcycles in vijf verschillende stijlen:

• Legendary – Ghost Rider

• Epic – Tech Bike

• Rare – Boba Biker

• Rare – Crypto Chopper

• Rare – Barracuda

Season 3 van Knockout City is vanaf 6 oktober speelbaar!