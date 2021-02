Gameplay geannuleerde GoldenEye HD remaster opgedoken

Rare was ooit bezig met de ontwikkeling van een HD remaster van GoldenEye voor de Xbox 360. Echter belandde de game, die op XBLA zou verschijnen, helaas op de plank.

Echter is er 14 jaar naar data toch een video van de geannuleerde remaster van de klassieker op YouTube verschenen. Daarin is goed te zien hoe de graphics en voornamelijk de personages een flinke upgrade hebben gekregen. Het is niet te vergelijken met wat we nu voorgeschoteld krijgen, maar een behoorlijke sprong in vergelijking met het origineel.

De reden dat deze game nooit uitgekomen is, heeft overigens niks met de ontwikkelaar te maken, maar voornamelijk met de rechten van de game en het IP. Deze rechten lijken dus nu in handen van IO Interactive, die onlangs Project 007 onthulde. Het ziet er zelfs naar uit dat de Hitman-ontwikkelaar een trilogie voor ons in petto heeft.