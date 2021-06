Gameplay-beelden van sci-fi actie RPG Dolmen vrijgegeven

Dolmen komt wellicht ergens bekend voor als een game die in 2018 als Kickstarter tot leven kwam. Vandaag de dag werkt ontwikkelaar Massive Work onder het nieuwe Prime Matter-label en heeft het nieuwe beelden van de game vrijgegeven.

Dolmen is een game met op uithoudingsvermogen gebaseerde gevechten, puzzels en gevechten met grote eindbazen. De game biedt zowel melee- als afstandsgevechten, waarbij spelers de mogelijkheid krijgen om af te wisselen tussen deze speelstijlen. Souls-spelers zullen bekend zijn met enkele mechanics van de game gezien de ontwikkelaars van Dolmen overduidelijk hun inspiratie uit deze games vandaan hebben.

Wanneer Dolmen verschijnt, is op het moment van schrijven niet bekend. We weten wel dat de game in ontwikkeling is voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles.