Gamen in het online casino vs gamen in het fysiek casino: dag en nacht verschil

Nu online casino’s binnenkort legaal worden in Nederland is het interessant om te kijken waar het verschil zit. Natuurlijk kan je een online casino thuis bezoeken terwijl je in een fysiek casino in stijl ontvangen wordt.

Maar is het spelaanbod of de manier van spelen ook verschillend? Reken maar van wel. Spelen in een online casino is een totaal andere belevenis dat spelen in een fysiek casino. Zelfs de extraatjes voor de spelers zijn anders. Of heb je in een fysiek casino al eens gratis op de gokkast mogen spelen?

Hapjes en drankjes vs bonussen en promotieacties

In een fysiek casino komt het personeel (al dan niet regelmatig) rond met gratis drankjes en een hapje. Zo hopen ze dat de klanten langer in het casino blijven hangen en vooral gokken. Een online casino kan deze service niet aanbieden. Zij doet aan klantenbinding door overvloedig bonussen uit te delen. Bezoek https://beste-promo-code.nl/ voor een overzicht van de promoties en bonussen in de verschillende Nederlandse casino’s. De populairste is de welkomstbonus. Die ontvang je wanneer je een account aanmaakt bij een online casino. Je krijgt de bonus in de vorm van speeltegoed of gratis draaibeurten op de gokkast. Verwacht niet dat je hiermee de jackpot zult binnenrijven. De voorwaarden om een bonus uitbetaald te krijgen, zijn streng. Maar het is wel leuk om te spelen voor echt geld zonder dat het jouw geld is.

Het game voelen vs het game virtueel beleven

Het spelaanbod in een online casino’s kent geen grenzen. Er is immers plaats genoeg voor virtuele games. Een online casino telt dan ook makkelijk meer dan honderd slots om uit te kiezen. Natuurlijk heb je de gokkast niet echt voor je en draaien de rollen op je computerscherm of op het scherm van je mobieltje. Al hoeft dat niet. Online casino’s zetten volop in op beleving en daarom kan je in de grotere casino’s je VR-bril opzetten en er gewoon rondwandelen.

Tafelspelen zoals Roulette zien er niet meer uit zoals tien jaar geleden. Tegenwoordig worden ze opgenomen in een studio en live gestreamd, inclusief met croupier. Je kan chatten met de medespelers of vragen stellen aan de croupier. Het voordeel aan een fysiek casino is dat je het spel voelt. Je drukt op de knop van het slot en houdt de kaarten effectief in handen. Ook zie je de lichaamstaal van medespelers wat bij pokeren heel belangrijk is.

Sociaal contact vs focus

Wie nuchter en alleen in een ruimte voor zijn scherm gokt, zal doorgaans meer gefocust zijn op het spel. Er is veel minder afleiding dan in een fysiek casino waar de geluiden van de gokkasten, het gepraat van andere gasten of obers die een drankje komen aanbieden, je afleiden van het spel. Daar staat natuurlijk tegenover dat een casino bezoeken een gezellig avondje uit is met gezelschap en je in een online casino waarschijnlijk gewoon thuis bent.

Vanaf 1 oktober, als volgens de nieuwe Kansspelwet op Afstand de eerste Nederlandse online casino’s openen, kan je zelf uittesten waar jij het meest plezier beleeft.