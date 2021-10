Er zijn nieuwe beelden van de Game & Watch die drie The Legend of Zelda games combineert.

Een hebbedingetje voor de verzamelaar

De Game & Watch keert terug. Eerder verscheen er al een exemplaar met Mario games. Binnenkort is het de beurt aan The Legend of Zelda serie. Voor 60 euro haal je drie klassieke Zelda games in huis. The Legend of Zelda uit 1987, The Adventure of Link uit 1988 en The Legend of Zelda: Link’s Awakening uit 1993. Daarnaast is er een soort minigame van Mr. Game & Watch te spelen en beschikt de mini-handheld over een interactieve klok en timer. Vind jij het de moeite waard of kost dit hebbedingetje veel te veel geld?

Game & Watch: The Legend of Zelda verschijnt op 12 november in de winkels.