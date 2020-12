Game of the Year: de lijst van Roel

Veel van de topgames dit jaar deden het niet voor mij. Zo heb ik niets met Animal Crossing, maar ook The Last of Us Part II heb ik links laten liggen (barbaar! Ja, ik weet het). Wat dan wel? Nou, lees verder!

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima is feitelijk Assassin’s Creed Japan, maar dan met een minder gevulde, maar interessantere wereld. Nu is het zo dat ik een groot fan ben van AC en ik heb een zwak voor games die (vooral het oude) Japan als setting gebruiken. Gooi dat alle samen in een game, met gelikte graphics en soepele gameplay die je al moordend als echte ‘ghost’ door vijandige settlements laat bewegen met lekker veel vrijheid. Eerlijk is eerlijk, ik ben nog niet toegekomen aan de co-op DLC, maar ik heb er veel goede dingen over gehoord (en hij staat klaar op m’n PS5 om binnenkort maar eens te tackelen).

Immortals Fenyx Rising

De nieuwe IP van Ubisoft is een heerlijke kleurrijke game die ik mocht reviewen. Meestal gaat het zo, voor een review geef ik mezelf een paar dagen om door de campaign heen te stampen en daarbij alles even te proeven. Als die game me bevalt, dan blijf ik de game daarna spelen. In het geval van Immortals heb ik ‘m eigenlijk nooit weggelegd en ben ik doorgegaan tot ik de platinum trophy had! Voor deze plek ging het trouwens tussen Watch Dogs Legion en deze, ik speel Legion ook nog steeds, maar achteraf gezien denk ik met meer plezier aan Immortals Fenyx Rising. Met als grote sterke punt de lekker eigenwijze storytelling!

Demon’s Souls

Ja ja, nog een remake! Niet dat ik iets met remakes heb hoor, deze en THPS zijn gewoon erg goed gedaan en het zijn dé games die mijn gamejaar kleur hebben gegeven. Demon’s Souls is een game die al heel lang op m’n lijst staat. Het is de grondlegger van het souls-like genre (what’s in the name..) en daar ben ik al jaren groot fan van. Nu er een hele dikke remake van is gemaakt, ben ik maar al te blij dat ik ‘m eindelijk kan spelen zonder dat ik speciaal daarvoor een PS3 hoef te kopen of een game pc/laptop hoef te scoren. En damn, wat een game! Niet zo moeilijk als dat ik had verwacht (mijn grootste uitdaging was ervoor zorgen dat ik R1 en R2 weer ging gebruiken om te vechten), maar ik snap nu heel goed dat destijds een hoop gamers verliefd op de game zijn geworden!

Fall Guys Ultimate Knockout

Fall Guys is in now time een begrip geworden en ik heb het misschien wel te veel gespeeld. Het is een gruwelijk verslavende game die het niet erg maakt om te verliezen en dus staat er niet zoveel op het spel. Natuurlijk is het wel leuk om te winnen! Ik ben niet meer zo competitief als 10 jaar geleden toen ik echt goed was in Modern Warfare 2, ik heb daar ook echt geen tijd meer voor trouwens. Het is een beetje de Mario Kart of Mario Party, niet qua gameplay of design, maar de plezier die ik eraan beleef en dat je het niet compleet in eigen had hebt of je wint of verliest! Ook leuk trouwens, we hebben een artikel gepubliceerd die stap voor stap de pitch van Fall Guys volgt.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Dit is 100% nostalgie, maar zodanig goed gedaan dat het voor mij in deze lijst is terechtgekomen. De game is een remake van de 2 originele games en ik weet nog heel goed dat ik zo’n 20 jaar geleden bij een maat op bezoek kwam die het mij liet zien. Toffe muziek en skateboarden en games, dat is op een paar dingen na dé opsomming die mij als tiener bezighielden. Dat alles in een game leek echt of ze het speciaal voor mij hadden gemaakt. Nu, 20 jaar later, geniet ik weer net zo hard van de remake als toen, en ondanks dat ik het maar een paar weken heb gespeeld, is dit er eentje die in m’n hoofd (op een positieve manier) blijft hangen!

En dan nog iets..

Natuurlijk zijn er nog een hoop games die ik een ‘honorary mention’ wil geven, maar niet in mijn top 5 van het afgelopen jaar passen omdat het dan wel geen GotY materiaal is, dan wel in mijn ogen niet beter dan de 5 games hierboven. Zo wil ik een shout-out doen naar Moving Out, een heerlijke co-op game waar wij thuis uren plezier aan hebben beleefd, net als met Sackboy en Two Point Hospital (februari kwam de console versie). Two Point Hospital is eigenlijk helemaal niet co-op, maar wij hebben ‘m lekker om en om gespeeld. Verder heb ik erg genoten van mijn eerste kennismaking met Final Fantasy VII, dankzij de erg goede remake. Ook de eerder al genoemde Watch Dogs Legion had bijna in deze lijst gestaan. Het unieke dat iedere niet verhaal gerelateerde NPC een speelbaar personage kan worden, en ook nog eens eigen kwaliteiten heeft, is erg tof. Dat in combinatie met een lekker bizar verhaal en prima gameplay, hij had bijna in deze lijst gestaan! Tot mijn verbazing trouwens, want met de eerdere Watch Dogs games heb ik helemaal niets, wel gespeeld, maar kon ik niet doorheen komen.

Oh en natuurlijk, vergeet niet te stemmen op de Game of the Year!