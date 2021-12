Game of the Year volgens Robert

Het is weer zover, ik mag jullie blij maken met mijn favoriete games van afgelopen jaar. De Nintendo Switch is mijn meestgebruikte console, daarom zal mijn top 5 vooral uit Switch games bestaan. Misschien zit er wel een verrassing tussen of jouw favoriete game.

5.Super Monkey Ball: Banana Mania

Super Monkey Ball: Banana Mania krijgt van een aantal websites vrij slechte reviews. Dat vind ik jammer, want ik begrijp de kritiek. Het is een game die wat gewenning nodig heeft qua besturing. Daarnaast hebben de ontwikkelaars wat steken laten vallen en is Monkey Target (een heerlijke minigame) niet goed overgezet voor nieuwere consoles. Maar, deze Super Monkey Ball is wel de beste in jaren. Het pakt alle mooie dingen uit eerdere games en voegt ze bij elkaar. Dat betekent; heel veel content en heel veel uitdaging. Als je van korte sessies gamen houdt en onderweg snel iets wilt oppakken, dan is Super Monkey Ball: Banana Mania echt een aanrader! Uiteraard hoop ik nog wel op een aantal bugfixes, maar ook zonder update is de game prima te spelen.

4.Kingdom Hearts: Melody of Memory

Als muzikant en gamer moest Kingdom Hearts: Melody of Memory wel in deze lijst. Sowieso heeft de franchise een speciaal plekje in mijn hart. De combinatie van Disney en team Sora vind ik nog steeds prachtig gedaan en de muziek is zo mooi! Als je een samenvattende reis wilt door de wereld van Kingdom Hearts via Guitar Hero-achtige gameplay aangevuld met cutscenes uit alle games, dan raad ik je deze game aan. Een goedkopere manier is er ook; onze Flashback Nations van redacteur Boyd! Overigens moet ik beschamend toegeven dat het te langverwachte derde deel nog niet in mijn backlog zit. Dat is de schuld van Square Enix, die hadden het derde deel al 10 jaar geleden moeten uitbrengen.

3.Pokémon Brilliant Diamond

Wat werd ik blij van deze game zeg. Zoveel herinneringen, zoveel bekende plekken en zoveel geheimen. Pokémon Brilliant Diamond is een game op de Nintendo Switch, waarvan het origineel eigenlijk ook al heel goed was. Dat wist de ontwikkelaar ook en heeft de game grotendeels onveranderd gelaten. Het is aan de ene kant misschien jammer, maar in dit geval geldt: ‘Never change a winning team’. Er zijn wel degelijk wat fijne veranderingen doorgevoerd hoor, zoals de muziek en het niet meer hoeven aanleren van verplichte aanvallen. Pokémon Brilliant Diamond (of Shining Pearl) is een heerlijk zoethoudertje voor de aankomende release van Pokémon Legends: Arceus.

2.Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Wat was dit een vrolijke game (afgewisseld met heftige Bowser kwaadaardigheid). Super Mario 3D World is een leuke, maar soms ook frustrerende partygame. Je kunt elkaar zo in de weg zitten. Het origineel op de Nintendo WiiU heb ik zelf veel te kort gespeeld. Op de Nintendo Switch kon ik gelukkig in mijn eentje ook lekker onderweg aan de slag met het halen van die 100 procent. Ik wil trouwens niet spoileren, maar de moeilijkheidsgraad loopt aan het einde echt zo hoog op. Voor Bowser’s Fury geldt dat niet. Die extra content voelde meer als een toevoeging op Super Mario Odyssey. De wereld was niet in een strak jasje gegoten. Je kon zelf een route bepalen en dat beviel eigenlijk erg goed. Voor een kerstvakantie (en daarna) is Super Mario 3D World + Bowser’s Fury zijn geld dubbel en dwars waard. Alleen al vanwege het zomerse tintje tijdens deze koudere wintermaanden.

Mario Party Superstars

Last but not least, mijn favoriete game van 2021. Niet vanwege de ongelooflijke hoeveelheid content of de gave singleplayer modus. Nee, Mario Party Superstars is de perfecte game om samen met anderen te spelen. Het is wel zo dat het ook vriendschappen kan breken, vooral door de geluksfactor waar de franchise om bekend staat. Mario Party Superstars keert terug naar de formule van de allereerste Mario Party games. In mijn ogen een geweldige keuze, want voor mij waren de regels en speelborden daar veel beter dan in Super Mario Party. De uitgebreide mogelijkheden op een bord, het gebruik van items, het kunnen sparen van munten; er is zoveel beter in Mario Party Superstars. Ik hoop dat Nintendo werkt aan een compleet nieuwe Mario Party die is geïnspireerd op deze game.

Hoewel ik het jammer vindt dat er zo weinig borden beschikbaar zijn (vijf) en het alleen maar hergebruikte minigames zijn, heb ik het meeste plezier beleefd aan Mario Party Superstars. Alleen al de gezichten van mijn vrienden die op een vreselijke manier verloren hebben, is goud waard. Denk maar aan het blauwe schildje bij Mario Kart 8 Deluxe.

Ik wil nog even twee indie titels met jullie delen als toegift. Eastward en Stitchy in Tooki Trouble zijn beiden topgames voor een zacht prijsje!