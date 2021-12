Game of the Year volgens Boyd

Het jaar van remasters en remakes?

2021 is voor de hele wereld een bewogen jaar geweest. Ook de game wereld heeft de afgelopen tijd moeten leren aanpassen aan alle veranderingen in de wereld, waardoor de ontwikkeling van games minder vlot ging dan gehoopt. Veel games zijn dan ook uitgesteld naar 2022, die stonden ingepland aan het einde van 2021. Veel van de titels van 2021 zijn dan ook remasters en remakes, met veel games die een PS5-upgrade hebben gekregen. Vanuit Gamingnation hebben wij besloten titels die een dergelijke upgrade hebben gekregen van PS4 naar PS5 – zoals Ghost of Tsushima en Death Stranding – niet erbij in te begrijpen. Maar zonder verdere toevoegingen, hier zijn mijn top 5 games van 2021!

5. Riders Republic

Racen door de bergen met jouw fiets, of van een besneeuwde berg afglijden met jouw snowboard; het kan allemaal in Rider’s Republic. De nieuwste open world-game van Ubisoft geeft ons een gigantische speeltuin waarin allerlei extreme sports op kunnen worden uitgeoefend. De wereld is prachtig en de tracks zijn erg goed uitgedacht, maar helaas is er een zeer aanwezige in-game shop waarin je echt geld in kunt uitgeven, wat mij totaal onnodig lijkt in een spel dat al 70 euro kost én in-game currency heeft die je kunt verdienen door goed te presteren. Een zeer toffe game, maar de hand van corporate Ubisoft is duidelijk aanwezig.

4. Valheim

Wat doen vikings vooral? Bouwen, vechten, overleven en eten! In Valheim kan jij jouw Viking nederzetting bouwen terwijl je de procedural generated wereld verkent in je eentje, of met vrienden. Jaag op dieren, verdedig jouw fort tegen monsters en versla de grote bazen, terwijl je moet oppassen dat jouw schip niet zinkt, of dat je zonder eten komt te zitten. Het survival/craft genre mag dan wel overgerepresenteerd zijn op Steam, maar Valheim doet het zó goed dat dit eigenlijk niet meer uit maakt!

3. It Takes Two

Col-la-bo-rat-ion! It Takes Two is dé ultieme co-op ervaring van de afgelopen jaren. Dit spel is geweldig om met jouw partner te spelen, ook al is diegene helemaal niet zo goed in videospellen. Mijn vrouw en ik vonden dit spel prachtig om samen te spelen en we hebben hardop gelachen door het hele spel heen. Is het een lang spel? Absoluut niet, maar elke minuut is gevuld met plezier. Als ik terug denk aan deze game heb ik niets anders dan leuke herinneringen – dat warme Kerstgevoel dat in je buik fladdert – en dus verdient het absoluut een plekje in mijn top drie van 2021.

2. Deathloop

Oefening baart kunst, zegt men. Dat is wel het mantra van Deathloop, de nieuwste game van Arkane Studios. Je wordt wakker op een eiland en dezelfde dag blijft zich maar herhalen, of je nou dood gaat of als de nacht eindigt. Het is aan jou als speler om de loop te doorbreken door alle Visionaries in één loop te doden. Dit heeft echter de nodige oefening nodig. Ik ben ervan overtuigd dat Deathloop de meest unieke shooter is van de afgelopen jaren en dat de game zwaar wordt ondergewaardeerd door andere critici. De game speelt geweldig, de stijl is groovy en swingy en je voelt je vaak als een echte detective die een mysterie probeert op te lossen. Ik ging zelfs zó ver dat ik een whiteboard naast mij had om alle clous met elkaar te verbinden. Ik gaf de game niet voor niets een 9,1 toen ik klaar ermee was!

1. Returnal

Returnal is ook een game die veel kritiek had ontvangen, waar ik het zelf niet mee eens was. Returnal is voor mij dé Roguelite game, ever. Returnal is niet alleen fenomenaal om naar te kijken en naar te luisteren, het spel geeft je zo’n adrenalinekick dat ik af en toe moet bijkomen na een lange run. De rush die je krijgt als je een run van een uur aan het spelen bent en zwaar in de penarie komt én er toch uit komt, is fantastisch. De game is een constante kosten-baten overweging die je in je hoofd maakt: ga ik deze kamer in om extra wapens te verzamelen, met het risico dat ik geraakt wordt en daardoor minder leven hebt? Het is aan jou om dit te beslissen. Returnal is extreem lastig en het is niet voor niets één van de minst uitgespeelde games van 2021. Returnal is voor mij dé game van het jaar!