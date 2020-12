Game of the Year: de lijst van Robert

Vaste bezoekers weten ondertussen wel dat ik vooral games speel op een Nintendo console. Mijn lijstje zal er daarom flink anders uitzien dan van de meeste andere redacteurs. Mijn PlayStation 4 staat bijvoorbeeld al een tijdje stof te happen, terwijl daar echt wel goede games op zijn uitgekomen. De Nintendo Switch is voor mij gewoon zo’n fijn apparaat. De mogelijkheid om games in prima kwaliteit in handheld modus te spelen is een uitkomst. Geen ruzie meer wie er van de televisie gebruik mag maken bijvoorbeeld. Mijn favoriete games van 2020 zullen daarom vooral games zijn die zijn uitgekomen op de Nintendo Switch.

Lost Ember

Deze indie game heeft mij eigenlijk ontzettend verrast. Het is geen hoogvlieger, vandaar dat we ook met Lost Ember beginnen. Als je door de bugs heen kan kijken (het zijn er gelukkig niet zoveel als bij Cyberbug 2077) is het een mooie rustgevende game. De werelden zien er prachtig uit en de muziek verdient ook een pluspunt. Een aanrader om te spelen na een stressvolle week!

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Deze franchise heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart. Ondanks de ontzettend verwarrende tijdlijnen en benamingen voor sommige delen in deze serie, zijn de hoofdgames kunstwerken. Kingdom Hearts: Melody of Memory is een game die voor mij op het lijf geschreven is. Het combineert de fantastische muziek met herinneringen uit het verhaal. Het is tot nu toe een nostalgische rit langs alle belangrijke gebeurtenissen in Kingdom Hearts. Voor de liefhebbers is dit een must-have.

Pikmin 3 Deluxe

Dit jaar speelde ik voor het eerst een Pikmin game. Gek genoeg had de serie mij eerder nooit echt geboeid, tot nu toe. Pikmin 3 Deluxe blijkt een ware tactische RPG te zijn die ook nog eens samen te spelen is. Dit is een heel groot pluspunt aan deze nieuwe Nintendo Switch versie. Nintendo, maak voortaan alleen nog maar co-op delen alstublieft! Ik heb ontzettend genoten van de kleurrijke werelden en uitdagende gameplay, al had het allemaal nog wel iets langer mogen duren.

Super Mario 3D All-Stars

Tsja, wat moet ik hier eigenlijk nog over zeggen. Drie klassiekers die iedereen gespeeld zou moeten hebben. Super Mario 64 was voor mij de allereerste 3D game en heeft daardoor een speciale status. Voor nieuwkomers kan deze game wel een beetje ouderwets aanvoelen, al denk ik dat het eigenlijk wel meevalt. De stijl ziet er misschien wat gedateerd uit, de gameplay staat nog als een huis. Jammer dat deze als enige van de drie nog steeds zwarte balken heeft. Super Mario 64 had van mij wel daarin wel een kleine update mogen krijgen. Over Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy heb ik verder niets te zeggen. Ga ze spelen, als je dit nog nooit hebt gedaan!

Paper Mario: The Origami King

Er kan er maar één de winnaar zijn, al was het wel op het randje. Uiteindelijk kies ik toch voor een splinternieuwe game dan drie oude klassiekers. Nintendo heeft Paper Mario namelijk weer op de kaart gezet met The Origami King. In de Paper Mario series experimenteert Nintendo voortdurend met de gameplay. Meestal niet ten goede, vandaar dat ik mijn hart ook vasthield bij de release van deze game. Gelukkig is de gameplay deels teruggegaan naar de twee beste Paper Mario’s. Die op de Nintendo 64 en de Nintendo GameCube. In combinatie met de originele werelden en grappige anekdotes is Paper Mario weer helemaal terug! Bijna dan, want het ringsysteem is toch net weer even anders. Waar stickers, verf en nog allerlei andere toevoegingen voor frustratie zorgden in eerdere delen, is het ringsysteem wel geslaagd. Paper Mario: The Origami King is dus mijn favoriete game van 2020.

Heb ik nu een hele belangrijke gemist? Ja, een aantal zelfs. Denk aan Hyrule Warriors: Age of Calamity of Animal Crossing. Ze zullen vast in iemands lijstje staan, maar ik ben er helaas nog niet aan toegekomen. Wie weet geef ik ze in 2021 nog wel een kans.