Game of the Year: de lijst van Niek

2020 zal van niemand het favoriete jaar geworden zijn. Echter denk ik dat het qua gamereleases een prima twaalf maanden waren. Hoewel er geen absolute uitschieter was, was de gemiddelde release die ik speelde van een degelijke kwaliteit. Hier zijn vijf spellen, in willekeurige volgorde, waar ik me het meest mee vermaakt heb.

Doom Eternal

Deze game is een prachtig voorbeeld van een goed vervolg. Doom 2016 was de kickstart die de klassieke shooterserie nodig had. Het langetermijn bestaan van de reboot-serie zou staan en vallen met Doom Eternal. Naar mijn mening is Eternal daarin geslaagd met onder andere meer verticaliteit in diens combat. De Super Shotgun is na al deze maanden ook nog steeds een wapen dat vers in mijn geheugen ligt. Als de games op dit kwaliteitsniveau blijven doorgaan, dan mogen ze van mij nog een lange tijd blijven komen.

Ik krijg echter nog steeds nachtmerries van die godvergeten Marauders…

XCOM: Chimera Squad

Wellicht is het voor mij een beetje cliché om een XCOM-game in een GOTY-lijst te zetten. Echter had Chimera Squad wel weer een aantal pluspunten bovenop de bestaande XCOM-kwaliteit. De missies waren kleiner qua schaal, waardoor het spelen van kortere maar krachtige potjes een belangrijk onderdeel van het spel werd. Hierdoor werd het ‘nog één potje dan’-gevoel een groot onderdeel van de ervaring. Verder was het introduceren van aliens als teamgenoten een simpel doch briljant idee. De nieuwe mogelijkheden qua gameplay die dan naar voren komen leken wel oneindig. Menig uur heb ik er daarom begin dit jaar ingestoken.

Verder is de releasemethode van het spel iets dat ik erg zou willen stimuleren. Chimera Squad kwam zo’n anderhalve week na diens aankondiging al uit. Waarom doen niet meer uitgevers dit?!

Ghost of Tsushima

Met een knaller als inFamous 2 in hun portfolio zou het ongetwijfeld interessant worden waar ontwikkelaar Sucker Punch hier na mee zou komen. Hoewel ik er bij blijf dat Ghost of Tsushima niet hun beste werk is, is het alsnog een prachtig stukje gamedesign. De Japanse setting is schitterend vormgegeven, eentje die we nog steeds te weinig zien in games. Combineer dit met vermakelijke doch uitdagende gameplay en een verhaal waar ik daadwerkelijk iets door voelde. Wat wil je nog meer?

Spiritfarer

Ik had mijn oog al langer op deze indiegame. Het beschrijft zichzelf als een ‘rustgevende managementgame over doodgaan’. Het is hier de bedoeling dat je missies uitvoert voor Spirits, mensen in dierengedaantes die door jou naar het hiernamaals gebracht moeten worden. Denk aan quests waarbij je moet verzamelen, reizen, koken en gewassen moet onderhouden. Door het solide schrijfwerk kreeg ik echt een band met deze personages. Als het moment kwam dat ik ze daadwerkelijk naar het hiernamaals moest brengen, oftewel ze moest laten sterven, voelde ik af en toe toch een traantje achter mijn ogen branden. Wat voelt het toch lekker als je hoge verwachtingen hebt van een spel en deze ze vervolgens zonder slag of stoot nakomt.

Watch Dogs: Legion

Nog zo’n voorbeeld van een spel dat gewoon aan de hoge verwachtingen voldoet. Legion beweerde dat je iedere NPC in hun open world Londen kon rekruteren. Het alom aanwezige sceptische stemmetje in mijn hoofd zei dat dit onzin moest zijn. Waarschijnlijk weer zo’n No Man’s Sky-geval waarbij de diepte van de gameplay overdreven werd.

Niks bleek echter minder waar. Het is inderdaad waar dat je iedere NPC die je tegenkomt kan rekruteren voor je bende hackers. Ze hebben allemaal ook hun eigen vaardigheden, voor- en nadelen. Soms zelfs op het hilarische af. Een highlight voor mij is het rekruteren van de oude oma, die door een willekeurige hartaanval kon sterven. Zeker als je permadeath aan had staan zou je dit niet gauw vergeten. De missies die daar op volgde waren wellicht wat eentonig, maar dat mocht de pret niet drukken.