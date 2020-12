Game of the Year: de lijst van Joey

ame g



2020 was voor vele het jaar waarin meer tijd vrij kwam om te gamen. Helaas ging dat voor mij niet helemaal op vanwege een carrière switch en zijn er weer een hele stapel games in de backlog verdwenen. Ik heb deze lijst gebaseerd op de vijf games die mij het meest zijn bijgebleven.

Animal Crossing: New Horizons

Ik zal bekennen dat New Horizons de eerste Animal Crossing ooit is. Ik kan me wel herinneren dat dit een van de games was waar ik vroeger in de winkel wel mee in mijn handen heb gestaan, maar nooit tot aanschaffen heeft gehaald. Dit jaar was het misschien wel zo’n sterke game, omdat je dit jaar het liefst toch gewoon naar een onbewoond eiland zou gaan om het hele corona gebeuren achter te laten. De enige ‘zorgen’ die je had, was hoe deel je jouw eiland in en je kon nog eens kiezen met wie je dit gaat bewonen. Dit is denk ik de enige game waar ik de 100+ uur dit jaar heb bereikt. En dan heb ik het de afgelopen drie maanden niet eens aangeraakt!

Call of Duty Warzone

Ja, ik ben verslaafd geraakt aan een Battle Royale. De game is eigenlijk niet leuk met al die glitches en zodra er iets opgelost is, komen er weer 10 andere problemen. Echter blijf ik het toch steeds spelen en heb ik inmiddels van de eerder dit jaar verdiende Call of Duty Points een gratis Season Pass aangeschaft. Nu Black Ops Cold War geïntegreerd is met Warzone is er een compleet nieuwe meta voor deze game en kunnen we weer bijna helemaal opnieuw beginnen met het uitzoeken welke wapens er in welke situatie het beste zijn. De grootste reden dat ik het blijf spelen: de adrenaline die door je lichaam giert naarmate je richting de endgame komt en uiteindelijk de win weet te behalen. Al gebeurd dat helaas nog wel te weinig, haha.

Assassin’s Creed Valhalla

Dit is een game die ik nog volop aan het spelen ben, maar inmiddels steeds meer begin te accepteren. De eerste paar weken had ik echt een haat-liefde verhouding met de games. Ik liep tegen flink wat bugs aan, zoals het scherm dat ‘bevroor’ of zelfs dat mijn Xbox compleet vastliep. Daarnaast had ik ook een bug in een van de Anomoly-missies, waarbij ik uiteindelijk (na een restart) ironisch genoeg een achievement voor kreeg genaamd ‘It’s not a bug! It’s a feature!

Desondanks blijf ik toch genieten van deze game, alhoewel ik dit alles behalve op de ‘traditionele Assassin’s Creed manier speel. Lekker vol de beuk erin en gooien met wapens en met pijl en boog ben ik een vliegensvlugge Viking!

WRC 9 (op de PS5)

De WRC-reeks maakte de laatste jaren al behoorlijk wat stappen, maar nu de PlayStation 5-versie uit is, heeft Kylotonn zelf een behoorlijke sprong gemaakt. 60fps is hetgeen je eigenlijk moet hebben zonder dat je het misschien door had en de laadtijden zijn ook behoorlijk verminderd. Ik zal hier later deze week nog wel op terug komen in een uitgebreidere special. Voor degene die net als ik altijd beter willen, is dit misschien wel de meest uitdagende sim racing game tot nu toe!

The Last of Us Part 2

Ik heb het er al over gehad in mijn column en met alle liefde doe ik dat gewoon een tweede keer. The Last of Us Part 2 is misschien geen perfecte game, maar weet wel een behoorlijk heftige indruk achter te laten. Je moet het immers maar durven als ontwikkelaar om zo’n verhaal neer te zetten en ondanks de ‘haat’ richting de game ook met de GotY award er vandoor gaan. Wat mij betreft helemaal verdiend!